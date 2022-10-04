Haluk Levent, Onur Şener'in küçük kızı için söyledi

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekânında İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp, istekte bulundukları şarkıyı farklı tarzda söyleyen Onur Şener ile tartıştı.
İlker Karakaş, Ali Gündüz ve Semih Soyalp, Onur Şener'i mekândan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede boğazına saplanan cam kırıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Karakaş, Gündüz ve Soyalp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ONUR ŞENER'İN KÜÇÜK KIZI İÇİN SÖYLEDİ
Türkiye'nin konuştuğu cinayete ünlü isimler de büyük tepki gösterdi. Haluk Levent, İstanbul Kuruçeşme'deki konserinde Onur Şener'in öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını dilediğini dile getirdi. Levent, konserin gelirinden kendi payına düşen miktarı Onur Şener'in kızı Ceyla'nın eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.
"AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK"
Haluk Levent, "Bu konserin bir anlamı var. Amaç farkındalık yaratmak... Bu konserin kalan gelirinin tamamı müzisyen Onur kardeşimizin çocuğu için olduğunu söyleyeyim" açıklamasında bulundu. Levent'in bu açıklaması seyirciden alkış aldı.
"ELİMDEN BAŞKA BİR ŞEY GELMİYOR"
Haluk Levent, konser öncesi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide şu satırlara yer vermişti: Bu akşam Kuruçeşme Paraf Açık Hava’da konserim var. Bu konserden tarafıma düşen gelir müzisyen kardeşim Onur’un küçük kızının tüm eğitim masrafları için harcanacak. Bu akşam Onur Şeref için söyleyeceğiz şarkıları. Elimden başka bir şey gelmiyor...
Öte yandan ünlüler, Onur Şener'in katledilmesine olan tepkilerini ve duydukları üzüntüyü dile getirmişti.
EMRE AYDIN:
Gerçekten çok üzgünüm. Ne yazılsa, ne söylense faydasız! Ailesine sabır diliyorum.
MURAT BOZ:
Onur Şener... Bir baba. Bir koca. Bir müzisyen. Bir evlat... Çıktığı mekanda istek üzerine bilmediği, ya da söylemek istemediği bir şarkı yüzünden öldürüldü.
Baskıyla, parayla, güçle herşeyi herkese yaptırabileceğini sanan insan suretlilerin kurbanıdır Onur.
Durup düşünmemiz, sorgulamamız gereken zamanlardan geçiyoruz gerçekten.
İnsan inanmak istemiyor. Çok üzgünüm, çok... Umarım katil ya da katiller en ağır cezayı alır, umarım!
Meslektaşım Onur Şener’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.
TOYGAR IŞIKLI:
Ne desek boş. Ne söylense az. Bu nasıl bir vicdansızlık! Bir şarkı için yok edilen bir hayat ve babasız kalan küçük bir kız çocuğu... Çok üzgünüm.
ÖZGÜN UĞURLU:
Onur Şener... Dünya iyisi, altın kalpli eski dost… Uzun zaman aynı sahneyi paylaştık. Bir hiç uğruna kızından, ailesinden, arkadaşlarından, sevdiklerinden, bizlerden koparıldı Onur… Dün haberi okuduğum andan beri yaşadığım şaşkınlığın ve üzüntünün tarifi yok.
Maalesef bu ne ilk ne de son. Yıllarca ve defalarca sahnelerde yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Sahnelerimize mermiler mi gelmedi, sahnedeyken silahlar mı patlamadı… Daha neler neler…
Çıkan haberlerde “Ankara’da üç kişi istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener’i öldürdü.” diye yazıyordu. Peki gerçekten bir şarkı yüzünden mi öldürüldü Onur? Bilmediği, belki sevmediği ya da o anki programının akışına uygun olmayan o şarkıyı söylemediği için mi?
Arkadaş, bizim bir şeyi istememe hakkımız yok mu? Zorunda mıyız? Bunun sebebi kesinlikle bir şarkı olamaz. Söylemezsek o şarkıyı, ölüm müdür bu işin sonu?
Parayla, konumla, mevkiyle kendini herkesin ve her şeyin üstünde görüp, sahibi sanan; karakter yoksunu, şişik egolu, sığ beyinli, cahil insan müsveddelerinin her geçen gün sayılarının artması; üstüne üstlük bu tip durumlar karşısında hak ettikleri cezayı almayıp, içeride 3-4 sene yatıp (orada da ağam paşam bir güzel ağırlanıp) tekrar insan içine çıkıp, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerindendir.
Sevgili Onur daha iki gün önce aramızdayken artık yok… Kızıyla birlikte söyledikleri “Arkadaşım Eşek” şarkısının videosunu izledim az önce Instagram’da. “Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek.” diyordu küçük kız olacaklardan, bu sözlerin ağırlığından habersiz, neşeyle. Evet, araya öyle bir ayrılık girdi ki katlanması mümkün değil o güzel yavrunun…
Dilerim ve umarım ki katil(ler) hak ettikleri en ağır cezayı alırlar. Ailesi, sevenleri ve biz sanatçılar için belki de tek teselli bu olabilir artık. Allah rahmet eylesin… Küçük kızına, ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum.
Onur çok sever, çok da güzel söylerdi: “Show must go on.” Evet, şov devam etmeli ama böyle değil be dostum… Mekânın cennet olsun, huzurla uyu Onur…
SONER ARICA:
İstediği şarkıyı bilmediği (Bilse de söylemek zorunda mı, o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı... Çok üzücü, çok düşündürücü... Ah ki ah, çok üzgünüm...
MERT FIRAT:
Ankara'da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye #OnurŞener'i darp edip, öldürmüş! Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip, pusu kurmuşlar. Ne yazsan, ne söylesen boş... Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere. Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…
DEMET SAĞIROĞLU:
Yine yeteneksiz cahiller tırnağı dahi edemeyecekleri bir müzisyene kıymışlar. Nur içinde yatsın. Ailesine sonsuz sabır dilerim.
IŞIN KARACA:
Bu şiddetin adı yok! Onur Şener… Bir müzisyen.. Gelen isteği bilmediği beyan etmesi tek suçu! Çıkışta katil kafasına şişe ile vurup, öldürüyor!
SERKAN ÇAĞRI:
Ah ah ah… Meslektaşımız Onur Şener’in vefatı derinden üzdü! Ancak Haluk Levent'in yaptığı paylaşımda müzisyen Onur Şener’i öldüren kişilerin kamu kuruluşunda çalıştıklarını bildirmesi daha da üzücü! Levent, Ali G.’nin Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığı’nda bürokrat, İlker K.'nin aynı bakanlıkta müfettiş olduğunu, Semih S.'nin ise kamu savunma şirketi TAİ’de mühendis olduğu bildirilmiş. Ne hale geldik be insanlık…
HADİSE:
Onur Şener'in canice öldürülmesini kabul etmiyorum. Çok üzgünüm, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. İstediğimiz tek şey; müziğe, sanatçıya ve sanata saygı!
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