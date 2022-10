Haluk Levent, Onur Şener'in küçük kızı için söyledi

Türkiye'nin konuştuğu cinayete ünlü isimler de büyük tepki gösterdi. Haluk Levent , İstanbul Kuruçeşme'deki konserinde Onur Şener'in öldürülmesinden büyük üzüntü duyduğunu belirterek şiddet olaylarının bir an önce son bulmasını dilediğini dile getirdi. Levent, konserin gelirinden kendi payına düşen miktarı Onur Şener'in kızı Ceyla'nın eğitim masraflarına harcanacağını söyledi.

TOYGAR IŞIKLI:

Ne desek boş. Ne söylense az. Bu nasıl bir vicdansızlık! Bir şarkı için yok edilen bir hayat ve babasız kalan küçük bir kız çocuğu... Çok üzgünüm.

ÖZGÜN UĞURLU:

Onur Şener... Dünya iyisi, altın kalpli eski dost… Uzun zaman aynı sahneyi paylaştık. Bir hiç uğruna kızından, ailesinden, arkadaşlarından, sevdiklerinden, bizlerden koparıldı Onur… Dün haberi okuduğum andan beri yaşadığım şaşkınlığın ve üzüntünün tarifi yok.

Maalesef bu ne ilk ne de son. Yıllarca ve defalarca sahnelerde yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Sahnelerimize mermiler mi gelmedi, sahnedeyken silahlar mı patlamadı… Daha neler neler…

Çıkan haberlerde “Ankara’da üç kişi istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener’i öldürdü.” diye yazıyordu. Peki gerçekten bir şarkı yüzünden mi öldürüldü Onur? Bilmediği, belki sevmediği ya da o anki programının akışına uygun olmayan o şarkıyı söylemediği için mi?

Arkadaş, bizim bir şeyi istememe hakkımız yok mu? Zorunda mıyız? Bunun sebebi kesinlikle bir şarkı olamaz. Söylemezsek o şarkıyı, ölüm müdür bu işin sonu?

Parayla, konumla, mevkiyle kendini herkesin ve her şeyin üstünde görüp, sahibi sanan; karakter yoksunu, şişik egolu, sığ beyinli, cahil insan müsveddelerinin her geçen gün sayılarının artması; üstüne üstlük bu tip durumlar karşısında hak ettikleri cezayı almayıp, içeride 3-4 sene yatıp (orada da ağam paşam bir güzel ağırlanıp) tekrar insan içine çıkıp, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerindendir.

Sevgili Onur daha iki gün önce aramızdayken artık yok… Kızıyla birlikte söyledikleri “Arkadaşım Eşek” şarkısının videosunu izledim az önce Instagram’da. “Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek.” diyordu küçük kız olacaklardan, bu sözlerin ağırlığından habersiz, neşeyle. Evet, araya öyle bir ayrılık girdi ki katlanması mümkün değil o güzel yavrunun…

Dilerim ve umarım ki katil(ler) hak ettikleri en ağır cezayı alırlar. Ailesi, sevenleri ve biz sanatçılar için belki de tek teselli bu olabilir artık. Allah rahmet eylesin… Küçük kızına, ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum.

Onur çok sever, çok da güzel söylerdi: “Show must go on.” Evet, şov devam etmeli ama böyle değil be dostum… Mekânın cennet olsun, huzurla uyu Onur…