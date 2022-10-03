Bir albüm çıkarmıştı

Ankara'da sahne alan müzisyen Onur Şener, Çankaya'nın Çayyolu semtinde bulunan bir eğlence mekânında öldürüldü. Bir kamu kuruluşlarında çalışan Ali Gündüz, Semih Soyalp ve İlker Karakaş, istekte bulundukları şarkıyı farklı tarzda söyleyen Şener'i darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, boğazına saplanan cam parçaları nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Onur Şener, 2013'te katıldığı bir şarkı yarışmasında 'Show Must Go On'u seslendirmiş, "Hayatımın sonunda kadar müzik yapmak istiyorum. Müzik benim için bir tutku" demişti. Şener, 1990'lı yıllarda Yeliz'in seslendirdiği ‘Sel Suyu’nu yeniden yorumlamıştı.

EMRE AYDIN

Gerçekten çok üzgünüm ne yazılsa ne söylense faydasız! Ailesine sabır diliyorum.

MURAT BOZ:

Onur Şener. Bir baba. Bir koca. Bir müzisyen. Bir evlat. Çıktığı mekanda istek üzerine bilmediği, ya da söylemek istemediği bir şarkı yüzünden öldürüldü.

Baskıyla, parayla, güçle herşeyi herkese yaptırabileceğini sanan insan suretlilerin kurbanıdır Onur.

Durup düşünmemiz, sorgulamamız gereken zamanlardan geçiyoruz gerçekten.

İnsan inanmak istemiyor. Çok üzgünüm, çok. Umarım katil ya da katiller en ağır ceza’yı alır, umarım !

Meslektaşım Onur Şener’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum.

TOYGAR IŞIKLI

Ne desek boş. Ne söylense az. Bu nasıl bir vicdansızlık! Bir şarkı için yok edilen bir hayat ve babasız kalan küçük bir kız çocuğu. Çok üzgünüm.

ÖZGÜN UĞURLU:



Onur Şener

Dünya iyisi, altın kalpli eski dost… Uzun zaman aynı sahneyi paylaştık. Bir hiç uğruna kızından, ailesinden, arkadaşlarından, sevdiklerinden, bizlerden koparıldı Onur… Dün haberi okuduğum andan beri yaşadığım şaşkınlığın ve üzüntünün tarifi yok.

Maalesef bu ne ilk ne de son. Yıllarca ve defalarca sahnelerde yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Sahnelerimize mermiler mi gelmedi, sahnedeyken silahlar mı patlamadı… Daha neler neler…

Çıkan haberlerde “Ankara’da üç kişi istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyen Onur Şener’i öldürdü.” diye yazıyordu. Peki gerçekten bir şarkı yüzünden mi öldürüldü Onur? Bilmediği, belki sevmediği ya da o anki programının akışına uygun olmayan o şarkıyı söylemediği için mi?

Arkadaş, bizim bir şeyi istememe hakkımız yok mu? Zorunda mıyız? Bunun sebebi kesinlikle bir şarkı olamaz. Söylemezsek o şarkıyı, ölüm müdür bu işin sonu?

Parayla, konumla, mevkiyle kendini herkesin ve her şeyin üstünde görüp, sahibi sanan; karakter yoksunu, şişik egolu, sığ beyinli, cahil insan müsveddelerinin her geçen gün sayılarının artması; üstüne üstlük bu tip durumlar karşısında hak ettikleri cezayı almayıp, içeride 3-4 sene yatıp (orada da ağam paşam bir güzel ağırlanıp) tekrar insan içine çıkıp, hayatlarına kaldıkları yerden devam etmelerindendir.

Sevgili Onur daha iki gün önce aramızdayken artık yok… Kızıyla birlikte söyledikleri “Arkadaşım Eşek” şarkısının videosunu izledim az önce Instagram’da. “Ayrılık geldi başa, katlanmak gerek.” diyordu küçük kız olacaklardan, bu sözlerin ağırlığından habersiz, neşeyle. Evet, araya öyle bir ayrılık girdi ki katlanması mümkün değil o güzel yavrunun…

Dilerim ve umarım ki katil(ler) hak ettikleri en ağır cezayı alırlar. Ailesi, sevenleri ve biz sanatçılar için belki de tek teselli bu olabilir artık. Allah rahmet eylesin… Küçük kızına, ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum.

Onur çok sever, çok da güzel söylerdi: “Show must go on.” Evet, şov devam etmeli ama böyle değil be dostum… Mekânın cennet olsun, huzurla uyu Onur…