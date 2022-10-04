Müzisyen Onur Şener, istek parçayı farklı söylediği için öldürüldü! 3 zanlı tutuklandı, işte zanlıların ifadeleri! Onur Şener kimdir, kaç yaşındaydı, neden ve nasıl öldü?

HABERTURK.COM / AA

Ankara'da, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanında sahne olan müzisyen Onur Şener, uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İSTEK PARÇADA BULUNDULAR Eğlence mekanına Jale E. ve Gözde G.'yle gelen, kamu kurumlarında çalıştıkları öğrenilen iş müfettişi İlker Karakaş (35), meslektaşı Ali Gündüz (36) , savunma sanayi alanında elektrik mühendisi olan Semih Soyalp (36), o sırada sahnede olan müzisyen Onur Şener'den (45) istek parçada bulundu.

ŞARKIYI "FARKLI TARZDA" SÖYLEDİ Edinilen bilgiye göre solist Onur Şener'in şarkıyı kareoke tarzında söylemesi üzerine İlker Karakaş, kareoke yapmadan şarkıyı kendisinin istediği biçimde söylemesi için ısrar etti. Bunun üzerine Şener, İlker Karakaş'a işine karışmamasını söyledi.

İLK KAVGA MEKANDA YAŞANDI Bu diyaloğun ardından da gruptan üç kişi müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mekan çalışanları ile müşterilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. MAFYA MENSUBU MU, DEVLET MEMURU MU?

MEKAN ÇIKIŞINDA SALDIRI Eğlence mekanının kapanmasına yakın saatlerde aynı grup, evine gitmek üzere işyerinden çıkan Onur Şener'e saldırdı. 3 kişi ellerindeki cam şişelerle Şener'i darp edip yaraladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından ve yüzünden cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 2'si kadın 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'in ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Hayatını kaybeden Onur Şener'in bugün ikindi vakti Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

ŞENER'İN ÖLÜMÜNE TEPKİ YAĞDI Onur Şener'in ölüm haberinin ardından sosyal medyada konu gündem olurken, sanat camiasından birçok isim de vahşete tepki gösterdi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU İHA'da yer alan habere göre Onur Şener’in arkadaşı Batuhan Eskicioğlu yaşananları şöyle anlattı: “O gece buraya yemek yemeye gelmiştik. Tam da olayın başlangıç anlarıydı. Öne dışarıya bir grup çıktı. Sonra da tartışmalar yaşanmaya başladı. Cam kırılma sesi duyduk. Onur yere düştü o an.

"KANI DURDURMAYA ÇALIŞTILAR" Kanı durdurmaya çalıştılar. Şahdamarı kesilmiş. Polis geldi. Birkaç kişiyi gözaltına altına aldı. Durumu ağırdı. Kanlar içerisindeydi. Kafasında cam kırıkları vardı ve kan akıyordu sürekli. Müdahale ettiler ama o saatten sonra yapacak bir şey yok. İyi bir insandı. Sohbetimiz vardı sürekli. "KİMSEYLE BİR SIKINTISI YOKTU" Kimseyle bir sıkıntı yoktu. Müzikle uğraşan bir adamdı. Kavganın istek şarkının çalınmamasından ötürü çıktığını sanmıyorum. Başka bir meseleden ötürü kavgayı çıkarmış olabilirler. Arkadaşları ve ailesi geldi. Feryat ettiler. Polis geldikten sonra ortam biraz yatıştı.”

"ZARİF, BEYEFENDİ BİRİSİYDİ" Olayın diğer tanıklarından Zekiye Altan ise, “Onur, çok zarif ve beyefendi birisiydi. Medeniyet seviyesi yüksekti. Kendisini tanırdım. Mahallemizde müzisyendi. Hep beraber dinlemeye gelirdik. Kendisinden bir şarkı istenmiş. Bilmediğini ifade etmiş o da. Onlar da program bitişinde Onur’u beklemişler. Tahrik edici konuşmuşlar. Şişeyi kırıp Onur’un şahdamarına saplamışlar. Biz kendisini tanırdık. Centilmen ve zarif birisiydi. Kötü tarzda bir evlat değildi. Husumeti yoktu kimseyle” diye konuştu. "BOĞAZINI KESİYORLAR VE VEFAT EDİYOR" DHA'da yer alan habere göre Onur Şener'in 10 yıllık arkadaşı Önder Çimenoğlu, normalde mekanın saat 01.00'de kapandığını belirterek, "Onur, bu saatten sonra çocukluk arkadaşlarıyla doğum günü kutluyormuş içeride. 3-4 müşteri de dışarıdan katılıyor, mekan sahibi de ses etmiyor. Fakat bir şarkı isteğinde bulunuyorlar. O ara, 'Ben bilmiyorum ya da çalamıyorum' gibi bir ifade kullanıyor, onlar da sinirleniyor. Çalışan arkadaşlar dışarı çıkarıyorlar, tartışıyorlar. Zaten sokakta da kimse yok. Onur kardeşimin boğazını kesiyorlar ve vefat ediyor. 10 senedir tanıyorum, çok iyi bir arkadaşımızdır" dedi. 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 5 ŞÜPHELİNİN TUTUKLANMASI İSTENDİ Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, Ali Gündüz, Semih Soyalp, İlker Karakaş, Jale E. ve Gözde G., soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Şüpheliler sorgularının ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

3 ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, Ali Gündüz, Semih Soyalp ve İlker Karakaş "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken Jale E. ile Gözde G. "haftada bir kollukta imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. "İLKER ÖLDÜRDÜ AYIRMAYA ÇALIŞTIK" DHA'da yer alan habere göre zanlıların polise verdikleri ilk ifade de, Ali Gündüz ve Semih Soyalp, Onur Şener'i İlker Karakaş'ın öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker Karakaş ise Şener'i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti. Polis 'cafe pap' olarak hizmet veren mekanda ve çevresinde araştırma yaptı. İş yerinin güvenlik kameralarının kırık olması ise dikkat çekti.

"BİRA BARDAĞINI FIRLATTIM" Tutuklanan İlker Karakaş, ifadesinde şunları söyledi: "Onur Şener üzerime gelirken, 'Bize doğru gelme' diye seslendim sonra ben bira bardağını fırlattım ama denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Ancak benim elimde bira bardağının sapı kalmadı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi, bilmiyorum. O sırada bir kadın, bana saldırıyordu, ona vurmak istemediğim için tutmaya çalıştım. Aramızdaki arbede çok uzun sürdü. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla onlar da boğuşma yaşamışlar." "BARDAK İLE ONUR'UN KAFASINA VURDU" Semih Soyalp ise İlker Karakaş ile Onur Şener'i ayırmaya çalıştığını belirterek, "Ben Onur'a vurmadım, sadece ayırmaya çalıştım. Elimin kesildiğini çok sonradan anladım. Onur beni itince yolun ortasına doğru düştüm. Orada mı elim kesildi, bilmiyorum. İlker elindeki bira bardağı ile sert bir şekilde Onur'un kafasına vurdu. Onur sersemleyince İlker'in üzerine atladı, yere düşünce İlker bir kaç tane yumruk attı. O sırada Ali yerde yatıyordu. Ben suçsuzum" diye konuştu. Ali G. de Onur Ş.'nin kendilerine saldırdığını ileri sürerek, "Solist Onur gelirken arbede oldu. Bize saldırmaya geliyordu hatta bize saldırdı. O sırada itiş kakış oldu. Ben kaldırımdan yere düştüm sonra da yerden kalkamadım. İlker elindeki bira bardağını Onur'un kafasına vurdu. Onur'u darp etmedim, suçsuzum" dedi. "İLKER, VURDUĞUNU KENDİSİ SÖYLEDİ" Adli kontrolle serbest bırakılan Jale E. ise "Benim kimseye bir temasım olmadı, uzakta durdum, üzerinde kan lekesi olmayan tek kişiyim. Tam mekandan çıkacakken tanımadığımız bir kişi, 'Olayı anlatır mısınız' diye arkadaşlara soru sordu. İlker tek başına konuşmaya başladı. Tekrardan yanıma geldiğinde 'Siz haklısınız' dediler. Bu sırada mekandaki herkes dışarı çıktı. Onur sinirli bir şekilde bize doğru gelmeye başladı. Gözde'nin omuzlarından tutarak itti ve 'Sen buradan git varoş' tarzında bir şey söyledi. Onur ve İlker'i darp etmeye başladı sonrasında arbede oldu. Aramızda 5-6 metre vardı. Ben İlker'in bira bardağıyla vurduğunu görmedim, İlker kendisi söyledi" diye konuştu. Adli kontrolle serbest bırakılan Gözde G. de suçsuz olduğunu savundu.

AA'da yer alan habere göre de, istek parçası çalmadığı gerekçesiyle öldürülen müzisyen Onur Şener için Cebeci Asri Mezarlığındaki İsmet Oğultürk Camisinde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katıldı.