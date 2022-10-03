İstek şarkı vahşetine hukuki bakış

Türkiye, Başkent'te işlenen müzisyen Onur Şener cinayetini konuşuyor. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 3'ü de kamu çalışanı olan saldırganlar, istekte bulundukları parçayı farklı tarzda söyleyen Şener ile mekanda tartıştı.
İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp adlı saldırganlar, Onur Şener'i mekandan çıktıktan sonra ise darp edip kırdıkları şişelerle yaraladı. Şener, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hukukçular ise saldırıyla ilgili Habertürk'e değerlendirmelerde bulundu. Faillerle ilgili 'iştirak' haline bakılacağını ve 'canavarca hisle adam öldürme' suçunun işlendiğinin görüldüğünü söyleyen hukukçular, şunları kaydetti:
“İŞTİRAK HALİNE BAKILACAK”
Avukat Dr.Rezan Epözdemir: “Burada olaya ilk bakınca tasarlayarak öldürme suçunun işlendiği görülüyor. Çünkü mekanın dışında Onur Şener’in çıkışını bekliyorlar. Ardından da saldırıyorlar. Fikir ve eylem birliği içinde bu cinayeti işledikleri görülüyor. Bu noktada ağırlaştırılmış müebbetle yargılanırlar. Diğer yandan bu saldırıda cinayetin iştirak halinde işlenip işlenilmediğine de bakılır. Yani eylem üzerinde ortak bir hakimiyet var mı ona bakılır. Cinayet bu şekilde işlendiyse hepsi müşterek fail olur.”
“CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRME SÖZ KONUSU”
Ceza Hukuku Uzmanı Doç.Dr.Yılmaz Yazıcıoğlu: “Olayda saldırı öncesinde karşılıklı bir küfürleşme yoksa haksız tahrik olması söz konusu olamaz. Bu olayda aslında bir şarkıcıyı canavarca hisle öldürme söz konusu. Dışarıda beklemeleri de taammüden adam öldürmeye girer. Burada bardak ve şişe de silah sayılır. Saldırganların her biri de müşterek fail olur. Öte yandan ceza hukukundaki ‘Sebebinde Serbest Hareketler Kuramı’ gereğince de alkol veya uyuşturucunun etkisi altında olmaları da saldırganların lehine bir sonuç yaratmaz.”
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