Beşiktaşlı Jean Onana'ya silahlı saldırı!
Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana, hırsızlık girişiminin kurbanı oldu. Hırsızların Jean Onana'nın da içinde olduğu arabayı çalmaya çalıştığı ve silahla ateş açtığı belirtildi.
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Bonservisi Beşiktaş'ta olan ve Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı.
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Fransa'dan Europe 1'in aktardığı habere göre Jean Onana ve takım arkadaşı Faris Moumbagna hırsızlık girişiminin kurbanı oldu.
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HIRSIZLAR, JEAN ONANA'NIN İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA ATEŞ AÇTI
Olay pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 4 sularında yaşandı.
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Jean Onana ve Moumbagna'nın içinde bulunduğu aracı silahlı hırsızlar çalmaya kalkıştı.
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Başarısız olan girişimde hırsızların silahla ateş açtığı belirtildi.
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Olay sonrası araçta çok fazla kurşun deliği bulundu.
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Jean Onana ve Faris Moumbagna'nın talihsiz olayı yara almadan atlattığı aktarıldı. Hırsızların ise kaçtığı vurgulandı.
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