Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti

"CAN DALTON BENİ TEHDİT ETTİ"

Dilan Polat savunmasında Daltonlar Çetesi'nin kendisini de tehdit ettiğini belirterek şu savunmayı yapmıştı:

"Can Dalton bana 'Senin namusunu elinden alacağım' diye mesajlar da iletmişti. Bizi tehdit eden kişilerle aynı dosyada neden yargılanıyoruz bilmiyorum. Gürcistan'a 2018-2019 yıllarında hamilelik dönemimde gittim. Yemek yedim ziyaret ettim döndüm. Sosyal medyada ön planda bir hayat yaşıyorum. Maddi durumumuzun iyi olmasından dolayı farklı yollarla Halil İbrahim Kalkan'ın haraç kesmek istediğini düşünüyorum. Pendik şubemize giderek 'Tabelaları indirin' demişti. Çalışanların elinde ses kayıtları da mevcut. Benim Banu Parlak ile husumetim yoktu. Neden böyle bir konuda beni ve ailemi hedef gösterdi anlamıyorum. Dosyada bahsi geçen kimseyi aile üyelerim dışında yani tanımıyorum. Video için de ben sosyal medyada o dönemde aleyhime paylaşımlar yapılıyordu. Çocuklarım ve ailem için. Kafam çok karışıktı herkes saldırı halindeydi. Suçlamayı kabul etmiyorum."