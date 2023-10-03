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        Haberler Gündem Güncel Önce bölgede keşif yaptılar sonra saldırı! Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine kurşun yağdırdılar - Gündem haberleri

        Başakşehir'de güzellik merkezine saldırıdan yeni görüntüler

        İstanbul Başakşehir'de şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezine yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç olayda saldırganları önce bölgede keşif yaptığı ardından da güzellik merkezine kurşun yağdırdığı belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:55
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        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
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        Başakşehir'de şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezine silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre olay, Başakşehir Bahçeşehir'de 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan şarkıcı Banu Parlak'ın sahibi olduğu güzellik merkezinde cumartesi gece saatlerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, güzellik merkezi önüne gelen 2 kişi önce keşif yaptı ardından güzellik merkezine silahla ateş açarak olay yerinden motosiklet ile kaçtı. 6 kurşunun isabet ettiği güzellik merkezinde maddi hasar meydana gelirken yaşanan silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

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        Güzellik merkezi sahibi Banu Parlak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın beni vurdurmak için tetikçi tuttuğu iddiaları sürekli olarak gündemde, bunlar iddia değil. İddia bir var sayım olur, ortada bunu itiraf eden bir kişi var. Banu Parlak'ı ve Seyhan Soylu'yu vurmam için tetikçi olarak tutmak istediler beni diyen bir genç var ortada. "Sana ekmek yedirmeyeceğim" diyorsun iş yerime sıkılıyor gece. Gece 01.45 sıkılıyor bir de 05.00'de sıkılıyor iş yerime. 6 el ateş ediliyor camlarım tuzla buz, " ekmek yedirmeyeceğim" diyorsun ardından bu oluyor. İki tane kasklı genç bunu yapan, elbet bulunacak bunu buradan söylüyorum onlar bulunacak, nerenin delikanlılığı bu, kadına sıkmam kadına bile sıkamıyorsunuz boş dükkâna sıktırıyorsunuz" ifadeleri yer aldı.

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