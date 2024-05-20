Bu ülkede sakız çiğnemek yasak: Dünyanın farklı yerlerinden birbirinden ilginç yasaklara sahip ülkeler!
Dünyada toplumda düzeni korumak için ülkeler tarafından konulmuş belirli yasaklar bulunuyor. Fakat bazı yasaklar duyanları şaşkına çeviriyor. Sakız çiğneme yasağından ketçap yasağına işte ülkelerin duyulmamış kuralları...
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Toplum düzenini sağlamak için konulan bazı kurallar evrensel bazılarıysa her ülkede değişkenlik gösteren cinstendir. Fakat kimi kurallar duyanları hayrete düşürüyor. İşte, birbirinden farklı 10 kural!
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1. FRANSA
Fransa’da okul kafeteryalarında ketçap tüketimi yasaklandı. Öğrenciler ketçabı haftada bir kez, patates kızartmasıyla birlikte tüketebiliyor.
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2. ABD: VERMONT
Vermont’taki kadınların takma diş için kocalarından yazılı kağıt alma zorunlulukları bulunmaktadır. Aksi takdirde takma dişe sahip olamazlar.
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3. ÇİN
Çin’de boğulan birini kurtarmaya çalışmak kadere müdahale olarak nitelendirildiğinden yasaktır.
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4. BİRLEŞİK KRALLIK
Birleşik Krallık’ta sokakta halı silkelemek ve çırpmak yasak. Ancak sabah saat 8’den önce bir paspası silkeleyebilirsiniz.
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5. YUNANİSTAN
Yunanistan’ın tarihi bölgelerinde topuklu ayakkabı giymek yasak. Dünyanın birçok müzesinde geçerli olan bu yasak Yunanistan’ın tarihi bölgelerinde de uygulanıyor.
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6. İSVİÇRE
İsviçre, hayvan haklarına sahip çıkmak konusundaki en hassas ülkelerden bir tanesi. Öyle ki ülkede havlayan bir köpeği azarlamak dahi yasa dışıdır.
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7. SİNGAPUR
Singapur’da sakız çiğneyemezsiniz. Singapur "temiz ve yeşil" bir şehir imajını korumak adına, yere atılan sakızlarla başa çıkılamadığı için, sakız çiğnemeyi tamamen yasaklamayı tercih etmiş. Aynı zamanda çöp atmak ve duvar yazıları da yasaklananlar arasında yer alıyor.
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8. RUSYA
Rusya’da kirli bir araba kullanıyorsanız para cezası almanız muhtemel. Ülke düzenli olarak temizlği yapılmayan araçlar konusunda oldukça hassas.
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9. AVUSTRALYA
Sihirbaz değilseniz Avustralya’da bir tavşan besleyemezseniz. İstilacı bir tür olarak kabul edilen tavşanlar Avustralya’da sadece Queenslan ve çevre bölgelerinde bulunurlar.
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10. İTALYA: MİLANO
Milano’da kamusal alanda somurtmak yasak. Oldukça eski ve yürürlükte olan bu yasadan hastane çalışanları ve cenazesi olanlar muaf tutuluyor.