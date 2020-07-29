HALKBANK TATİL DESTEK KREDİSİ BAŞVURU VE SORGULAMA
Halkbank TATİL DESTEK KREDİ paketi ile maaş alan Emekli ve Bordro24 müşterileriler ile Halkbank BES müşterilerinin anlaşmalı seyahat firmalarından yapacakları tatil ve seyahat harcamalarının finansmanını sağlamak amacıyla 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade Tatil Destek Kredi Paketi hizmete sunuldu. Halkbank tatil destek kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank anlaşmalı firmalar listesi 2020, işte tüm merak edilenler.
Halkbank Tatil Destek Paketi kapsamında turizm sektöründeki anlaşmalı üye işyerlerinden yapacağınız tatil alışverişlerinizde Paraf/Parafly ile 3 ay ödemesiz, 15 ay vade farksız Taksit imkanı da sunuldu.
TATİL KREDİSİ Tutar ve Ödeme Koşulları
Halkbank ile anlaşmalı seyahat acentelerinden yapacağınız tatil paketi satın alım işlemlerinizde konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere, toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade seçeneğiyle kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredi tutarının %80’i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20’lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere hesabınıza aktarılacaktır.
Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti Halkbank tarafından ödenecek; taksit ödemeleriniz ise 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda kullanacağınız kredinin faizi aylık %0,67 oranına denk gelmektedir.
HALKBANK TATİL KREDİSİ SORGULAMA VE KULLANMA
Başvurularınız anlaşmalı seyahat acenteleri tarafından Halkbank'a iletilecektir. Kredi değerlendirme sonucunuz ile ilgili SMS bilgilendirmesi yapılacaktır.
Onaylanan kredinizi başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Halkbank İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil Şube’den kullanabilirsiniz.
Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi > Bireysel Kredini Kullan > Onaylı Tatil Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler > Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama > Başvurularım > Onaylı Tatil Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.
ANLAŞMALI FİRMALAR
ETS Tur, Jolly Tur, Setur, Tatilbudur, Gezinomi, Tatil Sepeti (çok yakında)
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