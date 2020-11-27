Halkbank 60 ay vadeli kredi başvuru detaylarını açıkladı. Halkbank’ın esnaf ve sanatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor. İşte, Halakbank 60 ay vadeli kredi başvuru şartları 2020
HALKBANK 60 AY VADELİ KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?
Esnaf ve sanatkarlara özel işletme kredileri uzun vade, uygun ödeme koşulları ve cazip faiz oranı sunuyor
Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:
60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)
Bağlı bulunan ESKKK’nın risk grubuna göre azami 125.000-TL, 150.000-TL, 175.000-TL veya 225.000-TL limitli krediler bulunmakta.
Halkbank sadece ESKKK Kefaletiyle değil, ESKKK Kefaleti olmaksızın da Hazine desteğiyle sunulan son derece cazip oranlı kredilerle de ihtiyaçlarınızı karşılıyor.
Hammadde ve döner sermaye ihtiyaçlarınızın karşılanması için İşletme Kredisi:
60 aya kadar vadeli (aylık, 3 aylık ve 6 aylık ödeme seçenekleriyle)
İşletmenizin mevcut durumunun ve mali verilerinin değerlendirilmesine göre azami 100.000-TL ile 225.000TL arasında değişen limitli
Krediler hakkında daha detaylı bilgi ve kullandırım için en yakın Halkbank Şubesi'ne gitmenizde fayda var.
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