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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Halka arz takvimi Nisan 2024: Rönesans Gayrimenkul Yatırım hisse fiyatı, lot dağılımı, talep toplama tarihleri - Merak Edilenler Haberleri

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor! İşte Rönesans Gayrimenkul halka arz detayları

        Halka arz Nisan ayı takvimi dahilinde Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor. BİST kodu, RGYAS olarak belirlenen şirketin halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL olarak açıklandı. İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 10:31 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:31
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        • 1

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. 17 Nisan'da talep toplamaya başlayacak olan şirketin halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL olarak açıklandı ve bu kapsamda Rönesans Gayrimenkul 33.357.450 lot dağıtımı yapacak. İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...

        • 2

          RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.

        • 3

          RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı yani talep toplama tarihleri 17-18-19 Nisan olarak belirlendi.

        • 4

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

          Rönesans Gayrimenkul toplamda 33.357,450 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

          2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

          2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

          2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

          3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

          3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

          4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

          4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

          4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

        • 5

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Rönesans Gayrimenkul katılım endeksine uygun değildir.

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