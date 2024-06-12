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        Haberler Magazin Haldun Dormen'e tören izni çıkmadı

        Haldun Dormen'e tören izni çıkmadı

        Dün gece 26'ncısı gerçekleştirilen 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri' sahiplerini buldu. Ev sahibi olan Haldun Dormen'e ise törene katılma izni çıkmadı 

        Giriş: 12.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 12.06.2024 - 15:20
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        Bu yıl 26'ncı kez düzenlenen 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı tiyatrocularına ödülleri, törenle takdim edildi.

        Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde sunuculuğu Özge Borak ile Mert Fırat üstlendi. Haldun Dormen'in sanat danışmanı olduğu Afife Tiyatro Ödülleri'nde ödül kazananlar, büyük bir mutluluk yaşarken lâyık görüldükleri ödülleri, kariyerlerinin sıçrama tahtası edasında havaya kaldırdı.

        'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde ödül kazananlar ve onları alkışlamak için salonda olanlar, büyük bir mutluluk yaşarken törenin ev sahibi ve organizasyonun sanat danışmanı olan Haldun Dormen, bir hayli üzüntülü saatler geçirdi.

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        Bunun nedeni de doktorunun 96 yaşındaki Haldun Dormen'e törene katılması için izin vermemesi... Hasta olan Dormen, çok istese, ilaç takviyesi alsa da doktorundan izin alamadı. Doktorunun; "Üzgünüm ama törene kesinlikle katılamazsın. Değil, törene katılmak evde ayakta bile olamazsın. Aksi takdirde sorumluluğu kabul etmiyorum. Kurban Bayramı'na kadar evinden dışarı çıkmamalısın" dediği Dormen, çaresizce 'Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri' töreninde yer alamadı.

        Haldun Dormen, aynı zamanda fikir babası da olduğu ödül törenine ilk kez katılamadı.

        Haldun Dormen, geçtiğimiz yıl, rahatsızlığı nedeniyle konuklarını oturarak karşılamak zorunda kalmıştı.

        Töreni evinde çevrim içi olarak izleyen Haldun Dormen'in adına verilen 'Haldun Dormen Özel Ödülü'nü bir başka meslektaşı Duru Tiyatro adına Emre Kınay'a takdim etti.

        Afife Ödülleri sahiplerini buldu
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        #Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri

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