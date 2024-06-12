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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Afife Ödülleri sahiplerini buldu

        Afife Ödülleri sahiplerini buldu

        26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu. "Yılın En Başarılı Oyunu" ödülü "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyununa verildi. "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü "Kel Diva" oyunuyla Zuhal Olcay'ın "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülü ise "Çirkin" oyunuyla Onur Berk Arslanoğlu'nun oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 09:02 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:02
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        Afife Ödülleri sahiplerini buldu
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        Bu yıl 26'ıncı kez düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde sunuculuğu Özge Borak ve Mert Fırat üstlendi. Haldun Dormen'in sanat danışmanı olduğu Afife Tiyatro Ödülleri'nde bu yıl "Yılın En Başarılı Oyunu" kategorisinde kazanan "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu oldu. "Yılın En Başarılı Yönetmeni" kategorisinde ise Oğuz Utku Güneş" ödül aldı.

        Zuhal Olcay-Kel Diva
        Zuhal Olcay-Kel Diva

        ZUHAL OLCAY VE ONUR BERK ARSLANOĞLU'NA ÖDÜL

        "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü Zuhal Olcay'a "Kel Diva" oyunuyla verildi. "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne ise Onur Berk Arslanoğlu "Çirkin" oyunuyla layık görüldü.

        Onur Berk Arslanoğlu-Çirkin
        Onur Berk Arslanoğlu-Çirkin

        Gecede "Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü Çağdaş Ekin Şişman "Büyük Zarifi Apartmanı" oyunuyla, "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü Erkan Baylav "Şakşakçılar" ile "Sahne Tasarımı" ödülünü Murat Gülmez "Yaşamak mı Yoksa Ölmek" mi oyunuyla, "Giysi Tasarımı" ödülünü Çevren Sarayoğlu "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunuyla, "Sahne Müziği" ödülünü "Otomatik Portakal" oyunuyla Burak Kaya, Sarp Palaur, Utar Dündar Artun, "Genç Kuşak Sanatçısı" ödülünü "Bu Taraftan Daha Güzelim" oyunuyla Emrecan Karakurum ,"Işık Tasarımı" ödülünü "Otomatik Portakal" adlı oyunla Yakup Çartık, "Hareket Düzeni (koreografisi)" ödülünü ise "On Adımda Unutmak" oyunuyla Şahika Tekand aldı.

        ÖZEL ÖDÜLLER

        "Yapı Kredi Özel Ödülü"nün sahibi bu yıl Murat Ovalı oldu. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen "Haldun Dormen Özel Ödülü" ise "Mutlu Aile Tablosu" isimli oyunuyla Duru Tiyatro adına Emre Kınay'a verildi.

        Emre Kınay, ödülü alırken yaptığı konuşmada son dönemde çok zorlu ve kötü günlerden geçildiğini belirterek, "Bizim için moral oluyor bu ödül törenleri. Özellikle Orta Doğu'da olup bitenler... Bir sürü repertuvar değiştirip insanları biraz güldürelim diye çalışıyoruz. Çünkü hayat çok acımasız, çok vicdansız ve kahredici. Özellikle sokak canlarıyla ilgili olan bitenleri de duyduğumuzda. Böyle zamanlarda oyun oynamak çok ağır. Bir tarafta gözünüzün yaşını silip, öbür taraftan sahneye çıkmak zorundasınız" dedi.

        Gecedetiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise "Çarpışma" isimli oyunuyla Müge Oskay'a takdim edildi.

        "TÜRK TİYATROSU ÇITAYI HER SENE YUKARI TAŞIYOR"

        Türkiye’de tiyatronun her geçen gün daha da ileri gitmesi için çalıştıklarını dile getiren Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, şunları söyledi: “İnsanlığın evrensel dili ve duygusal bağ kurma aracı olan tiyatronun, nasıl eşsiz bir sanat formu olduğunu hatırlatan muhteşem bir sezonu geride bıraktık. Türk tiyatrosu, çıtayı her sene yukarı taşırken, seyirci ilgisinin de her geçen yıl katlanarak artmasından ötürü çok mutluyuz. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri olarak, paydaşı olduğumuz tiyatro camiasına sunduğumuz katkıları artırmak için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz. Bunun için bize büyük bir ilham ve cesaret kaynağı olan Afife Jale’nin ismini yaşatmakla kalmıyor, ülkemizde tiyatro sanatının sürdürülebilir gelişimi için tiyatroya gönül vermiş gençlerimizi de Yapı Kredi’nin hayata geçirdiği burs fonu programımızla destekliyoruz. Her sene sanatın büyüsünü ve gücünü kutlamak adına tiyatro camiasının bir araya geldiği bu özel gece için Yapı Kredi’ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca, başarılı performanslarıyla tiyatroseverlerin harika bir sezon geçirmesini sağlayan tüm adaylarımızı, ödül kazanan sanatçılarımızı, sezon boyunca büyük emek veren başta jüri üyesi arkadaşlarım olmak üzere Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin başarısının arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.”

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        #Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri
        #zuhal olcay
        #Onur Berk Arslanoğlu
        #tiyatro
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