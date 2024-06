Afife Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 26'ıncı kez düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde sunuculuğu Özge Borak ve Mert Fırat üstlendi. Haldun Dormen'in sanat danışmanı olduğu Afife Tiyatro Ödülleri'nde bu yıl "Yılın En Başarılı Oyunu" kategorisinde kazanan "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi" oyunu oldu. "Yılın En Başarılı Yönetmeni" kategorisinde ise Oğuz Utku Güneş" ödül aldı.

Zuhal Olcay-Kel Diva

ZUHAL OLCAY VE ONUR BERK ARSLANOĞLU'NA ÖDÜL

"Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" ödülü Zuhal Olcay'a "Kel Diva" oyunuyla verildi. "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" ödülüne ise Onur Berk Arslanoğlu "Çirkin" oyunuyla layık görüldü.

Gecedetiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Prof. Dr. Ayşegül Yüksel'e, Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise "Çarpışma" isimli oyunuyla Müge Oskay'a takdim edildi.

"TÜRK TİYATROSU ÇITAYI HER SENE YUKARI TAŞIYOR"

Türkiye’de tiyatronun her geçen gün daha da ileri gitmesi için çalıştıklarını dile getiren Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, şunları söyledi: “İnsanlığın evrensel dili ve duygusal bağ kurma aracı olan tiyatronun, nasıl eşsiz bir sanat formu olduğunu hatırlatan muhteşem bir sezonu geride bıraktık. Türk tiyatrosu, çıtayı her sene yukarı taşırken, seyirci ilgisinin de her geçen yıl katlanarak artmasından ötürü çok mutluyuz. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri olarak, paydaşı olduğumuz tiyatro camiasına sunduğumuz katkıları artırmak için her geçen gün daha fazla çalışıyoruz. Bunun için bize büyük bir ilham ve cesaret kaynağı olan Afife Jale’nin ismini yaşatmakla kalmıyor, ülkemizde tiyatro sanatının sürdürülebilir gelişimi için tiyatroya gönül vermiş gençlerimizi de Yapı Kredi’nin hayata geçirdiği burs fonu programımızla destekliyoruz. Her sene sanatın büyüsünü ve gücünü kutlamak adına tiyatro camiasının bir araya geldiği bu özel gece için Yapı Kredi’ye sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca, başarılı performanslarıyla tiyatroseverlerin harika bir sezon geçirmesini sağlayan tüm adaylarımızı, ödül kazanan sanatçılarımızı, sezon boyunca büyük emek veren başta jüri üyesi arkadaşlarım olmak üzere Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin başarısının arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum.”