HAKKARİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?
Hakkâri, Türkiye'nin doğusunda yer alan il ve en kalabalık altmış ikinci şehri. Tamamı Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alır. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin kırk sekizinci büyük ilidir. Güneyinde Irak, batısında Şırnak, kuzeyinde Van, doğusunda ise İran vardır.
HAKKARİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?
Hakkâri ili nüfusu: 280.514'tür. Bu nüfusun % 62,7' si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 7.095 km2'dir. İlde km2'ye 40 kişi düşmektedir. (Bu sayı Derecik'te 53'tür.) İlde yıllık nüfus % 0,17 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Yüksekova (% 0,54)- Derecik(% -1,66)
04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 5 İlçe, 8 belediye, bu belediyelerde 56 mahalle ve ayrıca 125 köy vardır.
|2020 yılı sonunda Hakkâri ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[10]
|İlçe
|Nüfus
2019
|Nüfus
2020
|Nüfus
Artışı %
|Belediye
Sayısı
|Mahalle
Sayısı
|Köy
Sayısı
|Köy
Nüfusu
|Şehir
nüfusu
|Şehirde
oturan %
|Alanı
km2[11]
| km2'ye
düşen kişi
|Çukurca
|16.141
|16.137
|-0,02
|1
|3
|8
|7.273
|8.864
|54,93
|725
|22
|Derecik
|23.377
|22.988
|-1,66
|1
|9
|4
|12.425
|10.563
|45,95
|437
|53
|Merkez
|78.672
|78.516
|-0,20
|2
|22
|36
|16.160
|62.356
|79,42
|2.179
|36
|Şemdinli
|43.886
|43.311
|-1,31
|1
|5
|18
|27.807
|15.504
|35,80
|1.207
|36
|Yüksekova
|118.915
|119.562
|0,54
|3
|17
|59
|41.065
|78.497
|65,65
|2.547
|47
|HAKKÂRİ
|280.991
|280.514
|-0,17
|8
|56
|125
|104.730
|175.784
|62,66
|7.095
|40
HAKKARİ'DE ULAŞIM: NASIL GİDİLİR?
Hakkâri iline karayolu ve havayolu ile ulaşmak mümkündür.Sert coğrafi koşullar şehre olan ulaşımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır.Bu yollarda çığ ve heyelan riski yüksektir.D 400 ve D 975 devlet yolları şehre bağlantı kuran yollardır.D 400 karayolu Şırnak üzerinden gelerek, Yüksekova üzerinden Esendere Sınır Kapısı'na ulaşır.Bir diğer yol olan D 975 karayolu Hakkâri ve Yüksekova yol ayrımında D 400 karayolu ile birleşmektedir.Yüksekova ve Şemdinli arası ulaşım ise rakımı 2000 metreyi aşan Haruna Geçidi'nden geçen yol ile sağlanmaktadır.Çukurca ilçesine ulaşım ise D 400 karayolundan ayrılan bir yol ile sağlanır.
2015 yılında açılan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Hakkâri ile ülkenin büyükşehirleri arasında hava ulaşımı sağlamaktadır. Günde yapılan iki uçak seferleri ile Ankara ve İstanbul'a düzenli uçuşlar yapılmaktadır.
HAKKARİ'DE GEZİLECEK YERLER
Hakkari Kilim Müzesi
Cennet Cehennem Vadileri
Mergan Vadisi
Zap Vadisi
Seyithan Gölü
Mor Dağı
Sat Dağı
Sümbül Dağı
Ore Şelalesi
Berçelan Yaylası
Durankaya Yaylası
Golan Yaylası
Peri Bacaları
Merga Bütan Kayak Merkezi
Uludoruk – Reşko Tepesi
HAKKARİ YÖRESEL YEMEKLERİ
Doğaba,
Cimilig,
Parmak kebabı,
Yüksekova kebabı,
Hekerun,
Sengeser,
Çorti aşı,
Aside tatlısı,
Doleme,
Gulul,
Kepaye,
Keledoş,
Çevirmeli pilav.
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