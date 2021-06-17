HAKKARİ NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Hakkâri, Türkiye'nin doğusunda yer alan il ve en kalabalık altmış ikinci şehri. Tamamı Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda yer alır. Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin kırk sekizinci büyük ilidir. Güneyinde Irak, batısında Şırnak, kuzeyinde Van, doğusunda ise İran vardır.

HAKKARİ NÜFUSU KAÇ, İLÇELERİ NE?

Hakkâri ili nüfusu: 280.514'tür. Bu nüfusun % 62,7' si şehirlerde yaşamaktadır (2020 sonu). İlin yüzölçümü 7.095 km2'dir. İlde km2'ye 40 kişi düşmektedir. (Bu sayı Derecik'te 53'tür.) İlde yıllık nüfus % 0,17 oranında azalmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Yüksekova (% 0,54)- Derecik(% -1,66)

04 Şubat 2021 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 5 İlçe, 8 belediye, bu belediyelerde 56 mahalle ve ayrıca 125 köy vardır.

2020 yılı sonunda Hakkâri ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri[10] İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Nüfus Artışı % Belediye Sayısı Mahalle Sayısı Köy Sayısı Köy Nüfusu Şehir nüfusu Şehirde oturan % Alanı km2[11] km2'ye düşen kişi Çukurca 16.141 16.137 -0,02 1 3 8 7.273 8.864 54,93 725 22 Derecik 23.377 22.988 -1,66 1 9 4 12.425 10.563 45,95 437 53 Merkez 78.672 78.516 -0,20 2 22 36 16.160 62.356 79,42 2.179 36 Şemdinli 43.886 43.311 -1,31 1 5 18 27.807 15.504 35,80 1.207 36 Yüksekova 118.915 119.562 0,54 3 17 59 41.065 78.497 65,65 2.547 47 HAKKÂRİ 280.991 280.514 -0,17 8 56 125 104.730 175.784 62,66 7.095 40



HAKKARİ'DE ULAŞIM: NASIL GİDİLİR?

Hakkâri iline karayolu ve havayolu ile ulaşmak mümkündür.Sert coğrafi koşullar şehre olan ulaşımı büyük ölçüde zorlaştırmaktadır.Bu yollarda çığ ve heyelan riski yüksektir.D 400 ve D 975 devlet yolları şehre bağlantı kuran yollardır.D 400 karayolu Şırnak üzerinden gelerek, Yüksekova üzerinden Esendere Sınır Kapısı'na ulaşır.Bir diğer yol olan D 975 karayolu Hakkâri ve Yüksekova yol ayrımında D 400 karayolu ile birleşmektedir.Yüksekova ve Şemdinli arası ulaşım ise rakımı 2000 metreyi aşan Haruna Geçidi'nden geçen yol ile sağlanmaktadır.Çukurca ilçesine ulaşım ise D 400 karayolundan ayrılan bir yol ile sağlanır.

2015 yılında açılan Hakkâri Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı, Hakkâri ile ülkenin büyükşehirleri arasında hava ulaşımı sağlamaktadır. Günde yapılan iki uçak seferleri ile Ankara ve İstanbul'a düzenli uçuşlar yapılmaktadır.

HAKKARİ'DE GEZİLECEK YERLER

Hakkari Kilim Müzesi

Cennet Cehennem Vadileri

Mergan Vadisi

Zap Vadisi

Seyithan Gölü

Mor Dağı

Sat Dağı

Sümbül Dağı

Ore Şelalesi

Berçelan Yaylası

Durankaya Yaylası

Golan Yaylası

Peri Bacaları

Merga Bütan Kayak Merkezi

Uludoruk – Reşko Tepesi

HAKKARİ YÖRESEL YEMEKLERİ

Doğaba,

Cimilig,

Parmak kebabı,

Yüksekova kebabı,

Hekerun,

Sengeser,

Çorti aşı,

Aside tatlısı,

Doleme,

Gulul,

Kepaye,

Keledoş,

Çevirmeli pilav.