        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hak-iş 50. yılında Gazze’ye umut oluyor - İş-Yaşam Haberleri

        Hak-iş 50. yılında Gazze’ye umut oluyor

        HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Gazze halkına destek amacıyla gerçekleştirilen "Bütün Renkler Gazze'ye" bağış sergisi sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:47
        Hak-iş 50. yılında Gazze'ye umut oluyor
        “Bütün Renkler Gazze’ye” Bağış sergisi açılışı, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN tarafından gerçekleştirilecek. Sergide, Akdoğan Topaçlıoğlu, Bünyamin Balamir, Canan Atalay, Celal Binzet, Cemal Toy, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Devabil Kara, Efgan Beyaz, Erkan Özdilek, Gözde Atlas, Habip Aydoğdu, Hikmet Barutçugil, Halil Çoşkun, Ferhat Kurlu, Fevzi Karakoç, Hasan Pekmezci, Himmet

        Gümrah, İsmail Ateş, Mahir Güven, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Salim Aktuğ, Nihat Kahraman, Orhan Kurmalı, Safa Şahin, Şükran Pekmezci, Tunç Tanışık, Yalçın Gökçebağ ve Koleksiyoner Mehmet Çebi’nin eserleri sanatseverlerle buluşacak.

        Söz konusu serginin, 7 Ekim 2025 Salı günü (YARIN) saat 14.00’da Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonunda (Hacettepe Mah. Türkocağı Sk. Resim ve Heykel Müzesi, 06230 Altındağ/ANKARA) açılacak. “Bütün Renkler Gazze’ye” bağış sergisi 7-13 Ekim tarihleri arasında gezilebilecek.

        BASIN MENSUPLARINA SAYGIYLA DUYURULUR

        Tarih: 7 Ekim 2025 Salı (YARIN)

        Saat: 14:00

        Yer: Ankara Resim ve Heykel Müzesi Mihri Müşfik Sergi Salonu (Hacettepe

        Mah. Türkocağı Sk. Resim ve Heykel Müzesi, 06230 Altındağ/ANKARA)

