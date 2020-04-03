03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık ekipmanı üreten otomotiv üreticileri arasına, Jaguar Land Rover da katıldı. İngiltere'nin en büyük otomotiv üreticisi olan şirket, haftada 5 bin adet siperlikli maske üretmeye hazırlanıyor.
Yapılan açıklamaya göre, prototip geliştirme çalışmaları devam eden ekipman, üretildiğinde sağlık personeline teslim edilecek.
İngiltere'de hükümet bir süredir otomotiv üreticilerini maske ve solunum cihazı üretimi konusunda adım atmaya çağırıyor.
Ülkedeki kapanan fabrikalarda yerine Ar-Ge merkezlerindeki 3D yazıcılardan söz konusu sağlık ekipmanlarını üretmek üzere çalışmalara yürütülüyor.
KONSORSİYUM KURDULAR
Son olarak otomotiv başta olmak üzere çeşitli sektörlerden şirketlerin bir araya gelmesi ile kurulan bir konsorsiyum, İngiltere'de sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyabileceği ekipmanların üretimini üstlenmiş durumda.
Söz konusu konsorsiyumun içinde Airbus, BAE Systems, Ford, GKN, Aerospace, High Value Manufacturing Catapult, Inspiration, Healthcare Group, Meggitt, Penlon, Renishaw, Rolls-Royce, Siemens, Smiths Group,Thales, Ultra Electronics, Unilever, Accenture, Arrow Electronics, Dell Technologies, Microsoft ve PTC gibi şirketler yer alıyor.
FORMULA 1 TAKIMLARI BİRLEŞTİ
Ayrıca, İngiltere merkezli Formula 1 takımları da kendi aralarında birleşerek 'Pit çizgisi projesi' adı altında bir oluşuma gittiler.
Formula 1 endüstrisinin hızlı tasarım, hızlı prototip ve hızı üretim gibi özelliklerinden faydalanarak sağlık ekipmanı üretilecek projede, günde bin adet solunum cihazı üretilmesi hedefleniyor.
Haas F1, McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Racing Point, Renault Sport Racing ve Williams'ın yer aldığı proje de İngiltere'deki konsorsiyuma dahil oldular.
KRALİYET AİLESİNE ÖZEL ÜRETİM YAPIYOR
Jaguar Land Rover, İngiltere kraliyet ailesinin arabalarını üreten şirket olarak da biliniyor.
İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth kullanımı için son olarak üstü açık bir Range Rover LWB Landaulet üreten firma, 1953'ten beri kraliyet ailesinin kullanımı için dört adet özel tasarımlı otomobil üretti.
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin garajında 3 Rolls-Royce, 3 Daimler, 2 Bentley, 1 Jaguar ve 2 Land Rover marka araç bulunuyor.
Kraliçe Elizabeth'in tahta çıktığından bu yana 30 farklı Land Rover sahibi olduğu tahmin ediliyor. Kraliyet Ailesi'nin garajındaki araçların toplam değerinin ise 10 milyon pound olduğu öngörülüyor.
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