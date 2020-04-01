Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Koronavirüs salgını sebebiyle otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok şirket sağlık ekipmanı üretmek için kolları sıvadı. Salgının yayılmasını önlemek adına fabrikalarındaki üretimlerine ara veren üreticiler, salgın ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan maske ve solunum cihazı gibi sağlık teçhizatlarını ise bantlardan indirmeye başladı. Söz konusu adımları hangi şirketlerin attığına bakıldığında ise, otomotiv sektörünün ağırlığını koyduğunu görülüyor.

Buna göre, Fransız otomotiv üreticisi PSA ve otomotiv parçaları üreten Valeo, Mayıs ayı ortasına kadar haftada 10 bin solunum cihazı üretebilecek noktaya geleceklerini açıklarken, bir diğer fransız üretici Renault ise sağlık çalışanları için 3D yazıcılardan siperlikli maske üretiyor.

Volkswagen Grubu sahip olduğu 125 3D yazıcıyı sağlık ekipmanı üretimine yönlendirirkeni grup markalarından Skoda ise Çekya'daki üniversiteler ile sağlık tgeçhizatı üretimi için işbirliğine gitti. Grup bünyesindeki İspanyol otomotiv üreticisi Seat da, solunum cihazı prototipi geliştirdiğini ve testlerden sonra üretime başlayacağını duyurdu. Seat'ın ayrıca siperlikli maske üretimine de başlayacağo kaydediliyor.

İtalyan-Amerikan ortaklı Fiat Chrysler ise, İtalya'daki fabrikalarında sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu sağlık ekipmanlarını üretiyor.

İNGİLİZLER KONSORSİYUM KURDU

İngiltere'deki farklı sektörlerden şirketler ise, ihtiyaç duyulan sağlık ekipmanlarının üretimi için güç birliği yaparak bir konsorsiyum oluşturdular.

İngiliz Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, söz konusu konsorsiyumun içinde Airbus, BAE Systems, Ford, GKN, Aerospace, High Value Manufacturing Catapult, Inspiration, Healthcare Group, Meggitt, Penlon, Renishaw, Rolls-Royce, Siemens, Smiths Group,Thales, Ultra Electronics, Unilever, Accenture, Arrow Electronics, Dell Technologies, Microsoft ve PTC gibi şirketler yer alıyor.

Ayrıca, İngiltere merkezli Formala 1 takımları da kendi aralarında birleşerek 'Pit çizgisi projesi' adı altında bir oluşuma gittiler.

Formula 1 endüstrisinin hızlı tasarım, hızlı prototip ve hızı üretim gibi özelliklerinden faydalanarak sağlık ekipmanı üretilecek projede, günde bin adet solunum cihazı üretilmesi hedefleniyor.

Haas F1, McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Racing Point, Renault Sport Racing ve Williams'ın yer aldığı proje de İngiltere'deki konsorsiyuma dahil olmuş durumda.

TRUMP AĞIRLIĞINI KOYDU

Atlantik'in öbür kıyısında da benzer gelişmeler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump ülkedeki otomotiv üreticilerini solunum cihazı ve diğer sağlık ekipmanları üretimi konusunda harekete geçmeye zorluyor.

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ise, ABD Savunma Üretim Yasasını'na dayanarak General Motors'u solunum cihazı üretimine zorunlu bıraktı. Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "General Motors'un solunum cihazı için federal sözleşmeleri kabul etmesini, icra etmesini ve önceliklendirmesini istemek için Savunma Üretimi Yasası kapsamındaki tüm yetkileri kullanmaya yönlendiren bir başkanlık muhtırası imzaladım" dedi. Söz konusu yasanın ABD'deki diğer otomotiv üreticilerini ise şimdilik kapsamadığı belirtildi.

General Motors, günde 50 bin adet maske üretmeye başladığını açıkladı. Şirketin ABD'nin yerel solunum cihazı üreticilerindne Ventec ile de 200 bin adetlik üretim için el sıkıştığı belirtiliyor.

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş'ından hemen önce çıkarılmıştı. Söz konusu yasa, ABD Başkanı'na özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor. Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

General Electric ile güç birliği yapan ABD'nin diğer otomotiv üreticisi Ford ise, 100 gün içinde 50 bin, yeni kurulan hat tam operatif hale geldiğinde ise ayda 30 bin solunum cihazı üreteceğini duyurdu.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın da, ülkenin yerel solunum cihazı üreticilerinden Medtronic ile işbirliğine gittiği ve burada haftada 500 adet solunum cihazı üretileceği ifade ediliyor. Tesla CEO'su Elon Musk, geçen hafta yaptığı açıklamada da Çin'den alınan 1200 adet solunum cihazının ABD'deki hastanelere ücretsiz olarak dağıttıklarını belirtmişti.

ABD'de fabrikaları bulunan Toyota da, koronavirüs hastaları için solunum cihazı üreteceğini açıkladı. Toyota, solunum cihazının yanı sıra sağlık personeli için 3D yazıcılardan siperlikli maske üretmek için de çalışmalar yürütüyor.

TÜRK OTOMOTİV SANAYİSİNDE DE ÜRETİM VAR

Türk otomotiv sanayisinde de, Ford Otosan, Tofaş ve TT Motor gibi kuruluşlar sağlık ekipmanı üretiyor.

Ford Otosan, 3D (üç boyutlu) yazıcı ve basit kalıplarla komponent ve prototip üretimine başladıklarını, yüz maskelerinin seri üretimine hazır olduklarını açıklarken, Tofaş ise ürettiği biyolojik örnek alma ve ve entübasyon kabinlerinin Bursa Şehir Hastanesi'ne teslim edildiğini ve bu ekipmanlara ek olarak "siperlikli maske"nin seri üretimine başlayacağını açıkladı.

TT Motor ise günde 500 bin adet maske ürettiğini duyurdu.

DİĞER SEKTÖRLER BOŞ DURMUYOR

Otomotiv sektörü haricinde diğer sektörlerinde sağlık ekipmanı üretimi trendine uyduğunu söylemiştik.

Bunlardan İngiliz elektrikli ev aletleri ve süpürge üreticisi Dyson da, kendi dijital motorları ile çalışan ve bataryaya sahip 'CoVent' isimli bir solunum cihazı geliştirdiğini duyurdu. İngiliz Hükümeti'nin Dyson'ın geliştirdiği solunum cihazları için 10 bin adet sipariş verdiği ve Dyson'ında 5 bin cihazı dünyanın farklı bölgelerine dağıtacağı belirtiliyor.

ABD'nin teknoloji devi Apple da, ülkedeki hastanelere 10 milyon adet maske bağışı yapacağını duyurdu.

Washington merkezli ayakkabı tabanı üreticisi Superfeet de sağlık ekipmanı üreten markalardan. Şirketin 3D yazıcılardan üreteceği sağlık teçhizatlarını sağlık personellerinin kullanımı için bağışlayacağı açıklandı.

İsveçli Ikea da, maske ve el dezenfektanı üretimi için harekete geçtiğini duyurdu.

MODAYI BIRAKTILAR MASKE ÜRETİYORLAR

Dünyanın önde gelen hazır giyim ve moda markaları Christian Sirano, Ralph Lauren, Gap, Hanes, New Balance, Under Armour, ve Chanel yüz maskesi, doktor önlüğü, koruyucu giysi gibi ekipmanlar üretiyorlar.

Kanadalı dış giyim markası Canada Goose, ülkedeki sağlık personeli için 10 bin koruyucu elbise üretiyor.

Öte yandan, İtalyan Prada 6 Nisan'a kadar 100 bin adet, Gucci ise 1 milyon adet maske üretecek. Kering'in sahibi olduğu Yves Saint Laurent ve Balenciaga da maske üretimi gerçekleştirecek. Kering Çin'den aldığı 3 milyon adet maskeyi de Fransa'daki hastanelere dağıtacak.

İspanyol hazır giyim markası Zara ise, 10 bin maske bağışladığını ve 300 bin adet maskenin daha bu hafta sağlık çalışanlarına gönderileceğini açıkladı. Ülkenin bir diğer hazır giyim markası Mango da 2 milyon adet maske bağışı yapacak.

H&M Group da, tedarik zincirini koruyucu elbise için yeniden düzenleyeceğini bildirdi. Dior, Fendi, Louis Vuitton ve Givenchy'in sahibi LVMH ise, önümüzdeki haftalarda 40 milyon adet maske üretecek.

HASTANELERE BAĞIŞ YAPIYORLAR

İtalyan moda evleri sağlık ekipmanı üretiminin yanı sıra, ülkedeki hastanelere bağışlar da yapıyorlar.

Moncler, Milano'da bir hasteneye 10 milyon euro bağış yaparken, Prada'da kentin üç büyük hastanesine tutarı açıklamayan bağış yaptı. Dolce & Gabbana Milano Üniversitesi'nde salgına ilaç geliştirme çalışmalarına fon sağlarken, Versace de Milano'daki San Raffaele hastanesinin yoğun bakım ünitesine 200 bin dolarlık bağış yaptı.

İtalya'nın kuzeyindeki hastanelere Valentino ve Balmain 2 milyon dolar, Giorgio Armani 1.4 milyon dolar, Gucci ve Marco Bizzarri de 100'er bin dolar bağış yaptılar.

İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni ise, Instagram hesabından başlattığı yardım kampanyasında toplanan 4 milyon euroyu San Raffaele hastanesine bağışladı.

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