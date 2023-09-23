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        Haberler Ekonomi Altın HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI | 23 Eylül 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? - Altın Haberleri

        Hafta sonu altın fiyatlarında son durum! 23 Eylül Cumartesi gram altın ve çeyrek altın fiyatları

        Hafta sonu altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları döviz kuru, altının ons değeri ve küresel piyasalarda yaşanan son dakika gelişmelerine bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. İşte 23 Eylül 2023 Cumartesi hafta sonu güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2023 - 10:02 Güncelleme: 23.09.2023 - 10:03
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