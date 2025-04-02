Haaland'dan geri dönüş mesajı!

Manchester City'nin sakatlanan oyuncusu Erling Haaland, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda geri döneceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriye bir fotoğraf paylaşan Haaland, "Geri döneceğim" ifadelerini yazdı.

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Haaland'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Manchester City'de bu sezon 40 maça çıkan Norveçli golcü, 30 gol attı ve 4 asist yaptı.

Haaland'ın paylaşımında kullandığı fotoğraf: