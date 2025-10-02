Habertürk
        GYO'ların toplam portföy değeri 1,5 trilyon TL'ye ulaştı

        30 Haziran 2025 itibarıyla GYO'ların toplam portföy değeri 1,5 trilyon TL'ye ulaştı

        Giriş: 02.10.2025 - 12:40 Güncelleme: 02.10.2025 - 12:40
        Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) sektörüne ait verileri paylaştı.

        30 Haziran 2025 itibarıyla GYO’ların toplam portföy değeri 1,5 trilyon TL’ye ulaştı. Halihazırda devam eden yatırımlar 320 milyar TL iken, arsa ve araziler 158 milyar TL ve portföydeki ofis, otel, perakende, konut ve lojistik yatırımları toplamı ise 678 milyar TL.

        Yatırımlarını ağırlıklı olarak özkaynakları ile gerçekleştiren GYO endüstrisinde borçluluk oranı yüzde 23. GYO’ların finansal borç toplamı 78 milyar TL ve finansal olmayanlarla birlikte toplam borç tutarı 340 milyar TL.

        GYODER İcra Kurulu Üyesi ve GYO Komitesi Başkanı Dr. Berra Doğaner sektöre ait verilerin şeffafça paylaşılması için GYODER GYO Komitesi olarak uzun süredir çalıştıklarını vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: “2023 başında 38 olan GYO sayısı, an itibariyle 49’a ulaştı. Biz bu çalışmamızla, GYO'ların bağımsız denetim raporlarındaki tüm finansal bilgilerini ve güncel değerleme raporlarındaki verilerini sisteme girdikleri ve sonuçların konsolide ve şirket bazında şeffaf bir şekilde sunulduğu veri platformuna destek oluyoruz. Normal şartlarda sektöre ait bilgi edinmek isteyen bir yatırımcı ya da analist tek tek 49 GYO'nun tüm bağımsız denetim raporlarını ve değerleme raporlarını incelemek durumundaydı. Artık TSPB platformu üzerinden GYO’ların portföylerindeki gayrimenkullerin ve geliştirilen projelerin tutar ve tür dağılımı, borç tutarları ve borçluluk oranlar, iştirak yatırımlarının tutar ve dağılımı gibi detaylı bilgiler tek bir tuşla erişilebilir durumda. Bu raporlamalar, yatırımcı ve yatırım kuruluşlarının yanı sıra akademisyenler, kamu kurumları hatta GYO’ların kendileri de dahil olmak üzere birçok menfaat sahibi için güvenilir, kolaylıkla erişilebilir ve karşılaştırılabilir bilgi sunuyor."

        Platformda aynı zamanda sektörün ve GYO'ların doğru iskonto ve prim hesaplamalarının da yer aldığını belirten Doğaner, 30 Haziran verilerine göre sektörün toplam yatırımları 1,5 trilyon TL ve borç toplamı 340 milyar TL iken net aktif değer (NAD) toplamının 1.16 trilyon TL olduğunu, buna karşın GYO’ların borsada ortalama %47 gibi yüksek bir seviyede iskontolu olarak işlem gördüğünü belirtti.

        TCMB faiz indirim sürecinin başlaması ve faizlerin makul seviyelere gerilemesi ile beraber başta gayrimenkul sektörü olmak üzere borsada işlem gören hisse senetlerine olan yatırım tutarının artmaya başlamasını beklediklerini ifade eden Doğaner, yeni vergi rejimine göre GYO’ların gayrimenkullerinden 2025 yılında elde ettikleri kazançların en az yüzde 50’sini 2026 yılı ilk yarısında temettü olarak dağıtmalarına ilişkin beklentiyle birlikte sektörün mevcut yüksek iskontosunun süreç içinde gerilemesini öngördüklerini de ekledi.

