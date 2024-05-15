GYODER yönetiminde atamalar

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Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği'nin (GYODER) genel müdürlük görevine Kürşat Serkan Hakan, genel müdür yardımcılığı görevine ise Kuyaş Örs atandı.

Yeni atamalarla ilgili bir açıklama yapan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, "Kürşat Serkan Hakan'ın sektördeki zengin deneyimi ve liderlik vasıflarıyla GYODER'in genel müdürlük pozisyonunu, Kuyaş Örs'ün ise yayıncılık alanındaki başarılı kariyeriyle genel müdür yardımcılığı görevini üstlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu atamalar, derneğimizin daha da güçlenmesine ve sektördeki etkin rolümüzün daha da artmasına katkı sağlayacaktır. Yeni genel müdürümüz ve genel müdür yardımcımızla birlikte, GYODER olarak sektörümüzün geleceğine yönelik daha da büyük adımlar atacağımıza inanıyorum” diye konuştu.