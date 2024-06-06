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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da ağabey kardeş kavgası acı bitti! Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü - En son haberler | Son dakika haberleri

        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü

        İstanbul'da ağabey kardeş arasında çıkan gürültü kavgası kötü bitti. Ağabey kardeşini silahla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 22:18 Güncelleme: 06.06.2024 - 22:55
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        Gürültü yüzünden kardeşini öldürdü
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        İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı kardeşini silahla öldürdü.

        Mehmet Akif Mahallesi 1826. Sokak'taki bir binada, Erhan İ. (35) ile üst katta oturan ağabeyi Ahmet İ. arasında gürültü konusunda tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında ağabeyi tarafından silahla vurulan Erhan İ, olay yerinde hayatını kaybetti.

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        Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Erhan İ'nin cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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