        Haberler Gündem Gürsel Tekin: Bina büyük bina hepimize yeter | SON DAKİKA HABERİ

        Gürsel Tekin: Bina büyük bina hepimize yeter

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiden ihraç edildiğini açıkladığı, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına getirilen Gürsel Tekin, "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz. Bina hepimize yeter, büyük binadır. Elbet binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. İhraçla ilgili bir tebligat ulaşmadı" dedi

        Giriş: 03.09.2025 - 13:06 Güncelleme: 03.09.2025 - 16:58
        Gürsel Tekin: Bina büyük bina hepimize yeter
        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesince, CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi dün iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Yönetimi ve 196 delege mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

        Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici yönetim geldi.

        "DAYANIŞMAYI SAĞLAMAK İÇİN GELİYORUZ"

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partiden ihraç edildiğini açıkladığı ve mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı olarak atanan CHP'li Gürsel Tekin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Beni tahrik etmek istiyorlar olmayacağım. Ben ve arkadaşlarım, biz kavgayı körüklemek değil kardeşliği dayanışmayı sağlamak için geliyoruz.

        "ELBETTE BİNAYA GİDECEĞİZ"

        Bina hepimize yeter büyük binadır. Elbette binaya gideceğiz sonuçta partimizin binası. Gidişimizin günü, zamanı önemli değil. Öyle uzaktan olmaz. Benim parti yöneticiliğim hep sokaktadır. Sıkıntı da olmaz kardeşlerimizle uzlaşırız.

        İHRAÇ EDİLME KONUSU

        Bana herhangi bir tebligat ulaşmadı. Ben CHP üyesiyim. Savunma istenirse elbette veririm. 42 yıldır CHP'deyim. 42 yıllık yaşamımda CHP'nin kurumsal kimliğine toz konmaması için mücadele ettim. Bunu en iyi eski genel başkanımız Kılıçdaroğlu, rahmetli Baykal ve Sayın Özgür Özel bilir.

        SİZEL İL BAŞKANI DİYEBİLİR MİYİZ?

        Hukuken il başkanıyım.

        CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi
        Haberi Görüntüle
        Özgür Özel: Kararı tanımıyoruz
        Haberi Görüntüle
