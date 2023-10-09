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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gürcistanlı kadın ölü bulundu

        İstanbul'da Gürcistanlı kadın evinde ölü bulundu

        İstanbul'da Gürcistan uyruklu Sakhıb N., evinde ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 11:44 Güncelleme: 09.10.2023 - 11:55
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        Gürcistanlı kadın ölü bulundu
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Gürcistan uyruklu Sakhıb N.(53), evinde ölü bulundu.

        Olay, Cumartesi günü sabah saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Gürcistan uyruklu Sakhıb N., taşınmak üzere olduğu evinde yatakta hareketsiz yatarken bulundu.

        Eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sakhıb N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemede ateşli silah ve kesici alet izine rastlanmayan kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sakhıb N.'nin olay yerine gelen bir yakını ise konuşmayı reddetti.

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