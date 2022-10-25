GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Güneş tutulması yılda iki defa yaşanıyor. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu oluşan Güneş tutulması 2007 yılından sonra Türkiye'de en net görülen tutulma olma özelliğini taşıyor. Bu özelliğiyle Türkiye'de de izlenebilecek Güneş tutulması saat 11.58'de başladı.