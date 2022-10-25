Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Güneş tutulması BAŞLADI! Güneş tutulması kaç dakika, saat sürecek? Saat 13.50'ye dikkat! Türkiye'de Güneş tutulması saat kaçta bitecek?

Güneş tutulması Türkiye saati ve süresi belli oldu! Saat 13.50'ye dikkat

Güneş tutulması Türkiye saati ile 11.58'te başladı. Saat 15.05'te sona erecek olan tutulmayla ilgili uzmanlar saat 13.50'ye dikkat çekti. Öte yandan Güneş tutulmasının kaç dakika süreceği de belli oldu. İşte 25 Ekim Güneş tutulmasıyla ilgili detaylar...

Giriş: 25.10.2022 - 12:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2007 yılındaki Güneş tutulması sonrası ülkemizde en net görülecek Güneş tutulması olma özelliğini taşıyan 25 Ekim 2022 Güneş tutulması başladı. Tutulmayla ilgili merak edilenler arasında "Güneş tutulması saat kaçta başladı?" ve "Güneş tutulması kaç dakika, kaç saat sürecek?" sorularının cevabı yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik.

     

  • GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

    Güneş tutulması yılda iki defa yaşanıyor. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu oluşan Güneş tutulması 2007 yılından sonra Türkiye'de en net görülen tutulma olma özelliğini taşıyor. Bu özelliğiyle Türkiye'de de izlenebilecek Güneş tutulması saat 11.58'de başladı.

  • GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA BİTECEK?

    Güneş tutulması saatleri TÜBİTAK tarafından milimetrik hesaplamalarla tespit edildi. Yapılan hesaplamalara göre Türkiye'de saat 11.58'de başlayan Güneş tutulması saat 15.05'te sona erecek.

  • GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

    Güneş tutulması, 3 saat 08 dakika sürecek. Güneş tutulmasının en zirve noktası ise saat 13.50'de kaydedilecek.

  • İŞTE İLLERE GÖRE GÜNEŞ TUTULMASININ GÖRÜLECEĞİ SAATLER

    İstanbul'da tutulma 12.34'te başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 38 olacak ve 13.47'de meydana gelecek. Tutulma 14.59'da sona erecek.

    Ankara'da tutulma 12.40'ta başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 42 olacak ve 13.55'te meydana gelecek. Tutulma 15.08'de sona erecek.

    Adana'da tutulma 12.48'de başlayacak. Maksimum örtülme oranı yüzde 41 olacak ve 14.03'te meydana gelecek. Tutulma 15.16'da sona erecek.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.