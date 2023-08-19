California San Diego Üniversitesi'nde profesör, aile ve halk sağlığı geçici başkanı ve kıdemli çalışma yazarı Cheryl Anderson bir haber bülteninde, "Çalışma gözlemsel olmasına ve neden-sonuç kanıtlamamasına rağmen, şekerin kardiyovasküler hastalık riskini çeşitli şekillerde artırabileceğini varsayıyoruz. Kandaki glikoz seviyelerini ve insülin konsantrasyonlarını yükseltir, bu da iştahı artırabilir ve kardiyovasküler hastalık için önemli bir risk faktörü olan obeziteye yol açabilir." dedi.