Babalar çocuklarının sağlığında önemli bir rol oynuyor

BİYOLOJİNİN ÖTESİNE GEÇİYOR

Yogman, babaları tartışırken, "hepsi biyolojik baba olmayan, oldukça çeşitli erkek bakıcılardan bahsediyoruz" dedi.

Evlat edinen babalar, üvey babalar ve ikamet etmeyen babaların hepsi sayılır. İki kızı ve iki torunu olan Yoğman, "Dedeleri de ihmal etmemeliyiz" dedi.

Muchira, çocukların ebeveynlerinden davranışları alma şeklinin karmaşık olduğunu söyledi. Ancak genel olarak, kardiyovasküler hastalık dahil olmak üzere kronik hastalık riskinin çoğu genetik değildir. Riskin büyük bir kısmı, bir çocuğun nerede büyüdüğü ve ne yediği gibi faktörlerin yanı sıra eğitim ve diğer sosyoekonomik faktörlerden kaynaklanır.

Muchira, "Bütün bunlar bir araya geldiğinde, kardiyovasküler hastalık üzerinde sadece kalıtımdan daha yüksek bir etkiye sahip olacaktır." dedi.