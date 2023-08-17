Birçok uzman uzak durun diyor! Karbonhidratlar gerçekten zararlı mı?

Irvine, California Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve biyoistatistik profesörü olan Andrew Odegaard, "Biraz kafa karıştırıcı oluyor" dedi. Uzmanlar bile karbonhidratların nasıl işlev gördüğüne dair bazı hususlarda aynı fikirde değiller.

Diyetinizde karbonhidratların nasıl çalıştığını anlamak için birkaç ayrıntıyı bilmek yardımcı olabilir.