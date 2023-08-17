Kanser riskinizi azaltmak için 7 ipucu!
Kanser önleme konusunda endişeli misiniz? Sağlıklı beslenmek ve düzenli tarama yaptırmak gibi değişiklikler yaparak kontrolü ele alın. Mayo Clinic kanserden nasıl korunması gerektiği konusunda hayati önlemlerden bahsediyor. Peki, insanlar kanser olma şansını nasıl azaltır? Bunun için pek çok tavsiye var. Ancak bazen, bir çalışmanın tavsiyesi diğerinin tavsiyesine aykırıdır.
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Kanser önleme bilgileri gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte, yaşam tarzı seçimlerinin kansere yakalanma şansını etkilediği kabul edilmektedir. Kanseri önlemeye yardımcı olmak için bu yaşam tarzı ipuçlarını göz önünde bulundurun. İşte kanser riskinizi azaltmak için 7 ipucu...
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Tütün kullanmayın
Sigara içmek, akciğer, ağız, gırtlak, gırtlak, pankreas, mesane, serviks ve böbrek kanseri dahil olmak üzere birçok kanser türüyle ilişkilendirilmiştir. Pasif sigara dumanının yakınında olmak bile akciğer kanseri riskini artırabilir.
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Ama zararlı olan sadece sigara içmek değil. Tütün çiğnemek ağız, boğaz ve pankreas kanseri ile ilişkilendirilmiştir.
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Tütünden uzak durmak veya kullanmayı bırakmaya karar vermek kanseri önlemeye yardımcı olmanın önemli bir yoludur. Tütünü bırakma konusunda yardım için, bir sağlık uzmanından sigarayı bırakma ürünleri ve diğer bırakma yöntemleri hakkında bilgi alın.
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Sağlıklı beslenin
Sağlıklı besinler yemek kanseri önlemeyi garanti edemese de riski azaltabilir. Aşağıdakileri göz önünde bulundur:
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Bol meyve ve sebze yiyin. Diyetinizi meyveler, sebzeler ve tam tahıllar ve fasulye gibi bitki kaynaklarından elde edilen diğer gıdalara dayandırın. Daha az yüksek kalorili yiyecek seçerek daha hafif ve daha yağsız yiyin. Hayvansal kaynaklardan rafine şeker ve yağ alımını sınırlayın.
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Hiç değilse, yalnızca ölçülü olarak alkol alın. Alkol, meme, kolon, akciğer, böbrek ve karaciğer kanseri dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerinin riskini artırır. Daha fazla içmek riski artırır.
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İşlenmiş etleri sınırlayın. İşlenmiş et yemek sıklıkla belirli kanser türlerinin riskini biraz artırabilir. Bu haber, Dünya Sağlık Örgütü'nün kanser ajansı olan Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın bir raporundan geliyor.
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Sızma zeytinyağı ve karışık kuruyemiş içeren bir Akdeniz diyeti yiyen kişilerde meme kanseri riski azalabilir. Akdeniz diyeti çoğunlukla meyve ve sebzeler, kepekli tahıllar, baklagiller ve fındık gibi bitki bazlı gıdalara odaklanır.
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Akdeniz diyetini uygulayan insanlar, tereyağı yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağları seçerler. Kırmızı et yerine balık yerler.
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Sağlıklı bir kiloda kalın ve fiziksel olarak aktif olun
Sağlıklı bir kiloda olmak bazı kanser türlerinin riskini azaltabilir. Bunlar meme, prostat, akciğer, kolon ve böbrek kanserini içerir.
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Fiziksel aktivite de sayılır. Kilo kontrolüne yardımcı olmanın yanı sıra, fiziksel aktivite tek başına meme kanseri ve kolon kanseri riskini azaltabilir.
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Herhangi bir miktarda fiziksel aktivite yapmak sağlığa fayda sağlar. Ancak en fazla fayda için, haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik aktivite veya haftada 75 dakika ağır aerobik aktivite yapmaya çalışın.
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Orta ve ağır aktiviteyi birleştirebilirsiniz. Genel bir hedef olarak, günlük rutininize en az 30 dakikalık fiziksel aktivite ekleyin. Daha fazlası daha iyidir.
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Kendinizi güneşten koruyun
Cilt kanseri en yaygın kanser türlerinden biridir ve en önlenebilir olanlardan biridir. Bu ipuçlarını deneyin:
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Öğlen güneşinden kaçının. Güneş ışınlarının en güçlü olduğu saat 10:00 ile 16:00 arasında güneşten uzak durun.
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Gölgede kalın. Dışarıdayken, mümkün olduğunca gölgede kalın. Güneş gözlüğü ve geniş kenarlı şapka da yardımcı olur.
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Cildinizi örtün. Mümkün olduğu kadar fazla cildi kaplayan giysiler giyin. Bir başörtüsü ve güneş gözlüğü takın. Şemsiye de alabilirsiniz. Parlak veya koyu renkler giyin. Güneşin zararlı ışınlarını pastel veya ağartılmış pamuktan daha fazla yansıtırlar.
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Güneş kremini eksik etmeyin. Bulutlu günlerde bile SPF'si en az 30 olan geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanın. Bol bol güneş kremi sürün. Her iki saatte bir veya yüzdükten veya terledikten sonra daha sık tekrar uygulayın.
Bronzlaşmak için solaryum veya güneş lambaları kullanmayın. Bunlar güneş ışığı kadar zarar verebilir.
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Aşı olun
Belirli viral enfeksiyonlara karşı korunma, kansere karşı korunmaya yardımcı olabilir. Aşağıdakilere karşı aşı olma konusunda bir sağlık uzmanıyla konuşun:
Hepatit B. Hepatit B, karaciğer kanseri gelişme riskini artırabilir. Hepatit B'ye yakalanma riski yüksek olan yetişkinler, birden fazla partnerle seks yapan kişiler, başkalarıyla seks yapan bir cinsel partneri olan kişiler ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara sahip kişilerdir.
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Yüksek risk altındaki diğer kişiler, damar içi yasa dışı uyuşturucu kullanan kişiler, erkeklerle seks yapan erkekler ve enfekte kan veya vücut sıvılarıyla temas etmiş olabilecek sağlık veya kamu güvenliği çalışanlarıdır.
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İnsan papilloma virüsü (HPV). HPV, servikal kansere ve diğer genital kanserlere ve ayrıca baş ve boyundaki skuamöz hücreli kanserlere yol açabilen cinsel yolla bulaşan bir virüstür. HPV aşısı 11 ve 12 yaşlarındaki kız ve erkek çocuklara önerilir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi yakın zamanda Gardasil 9 aşısının 9 ila 45 yaş arası erkek ve kadınlarda kullanılmasını onayladı.
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Riskli davranışlardan kaçının
Bir başka etkili kanser önleme taktiği de, kanser riskini artırabilecek enfeksiyonlara yol açabilecek riskli davranışlardan kaçınmaktır. Örneğin:
Güvenli seks yapın. Cinsel partner sayısını sınırlayın ve prezervatif kullanın. Bir ömür boyu cinsel partner sayısı arttıkça, HIV veya HPV gibi cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyona yakalanma şansı da artar. HIV veya AIDS'li kişilerde anüs, karaciğer ve akciğer kanseri riski daha yüksektir.
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HPV en sık rahim ağzı kanseri ile ilişkilendirilir, ancak anüs, penis, gırtlak, vulva ve vajina kanseri riskini de artırabilir.
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İğneleri paylaşmayın. Ortak iğnelerle uyuşturucu enjekte etmek, karaciğer kanseri riskini artırabilen hepatit B ve hepatit C'nin yanı sıra HIV'e yol açabilir. Uyuşturucu kötüye kullanımı veya bağımlılığı konusunda endişeleriniz varsa, profesyonel yardım alın.
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Düzenli tıbbi bakım alın
Düzenli kendi kendine muayene yapmak ve cilt, kolon, serviks ve meme kanseri gibi kanserler için tarama yaptırmak kanseri erken bulma şansını artırabilir. İşte o zaman tedavinin başarılı olma olasılığı en yüksektir. Sizin için en iyi kanser tarama programı hakkında bir sağlık uzmanına danışın.