Güneş kremini eksik etmeyin. Bulutlu günlerde bile SPF'si en az 30 olan geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanın. Bol bol güneş kremi sürün. Her iki saatte bir veya yüzdükten veya terledikten sonra daha sık tekrar uygulayın.

Bronzlaşmak için solaryum veya güneş lambaları kullanmayın. Bunlar güneş ışığı kadar zarar verebilir.