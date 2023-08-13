Çıplak ayakla yürümenin vücudunuz üzerindeki 14 şaşırtıcı etkisi!

TOPRAKLAMA, VÜCUDUNUZDA İNDÜKLENEN ELEKTRİK ALANLARINI AZALTIR

Çimlerde çıplak ayakla yürümek sadece özgür hissettirmez; ayrıca vücudunuza iyi gelir. Aslında, Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, topraklama vücudunuzda indüklenen elektrik alanlarını azaltır. Başka bir deyişle: Bu, vücudunuzun işleyişini normalleştirmeye yardımcı olur.

Araştırmacılar, "Çevre tıbbı, tehlikeli hava, su, zehirli kimyasallar ve bunların hastalığa nasıl neden olduğu veya aracılık ettiği gibi faktörler de dahil olmak üzere insan sağlığı ve çevre arasındaki etkileşime odaklanıyor. Çevre boyunca her yerde mevcut olan, şaşırtıcı derecede faydalı, ancak sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve klinik terapi için gözden kaçan küresel bir kaynak: Dünyanın yüzeyi." diye yazıyor.

Bu doğru! Dünyanın yüzeyi "sınırsız ve sürekli yenilenen" bir elektron kaynağına sahip ve küresel atmosferik elektrik devresi negatif potansiyelini koruyor. Ve "giderek artan kanıtlar", Dünya'nın negatif potansiyelinin, vücudunuzun olması gerektiği gibi çalışması için istikrarlı bir dahili biyoelektrik ortam yaratabileceğini gösteriyor. Yani çıplak ayakla dışarıda dolaşmak, ayak parmaklarınızın altında Dünya'ya bağlanmak sadece sözde bilim değildir. Bu gerçekten de oldukça etkili olan bir şey.