Çıplak ayakla yürümenin vücudunuz üzerindeki 14 şaşırtıcı etkisi!
Bazı insanların kavurucu sıcak kumda veya kabarcıklı asfaltta nasıl gelişigüzel dolaştığını hiç merak ettiniz mi? Ya da oldukça alternatif bazı maceracılar çakıllı sahillerde, ormanlık dağlarda ve sarp nehir kıyılarında yalınayak mutlu bir şekilde nasıl yürüyebilirler? Her nasılsa, asla çekinmiyor gibi görünüyorlar.
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Gerçek şu ki, Healthline'a göre ayakkabıları ne kadar sık çıkarırsanız, onlarsız devam etmek o kadar kolay hale geliyor ve fiziksel ve zihinsel olarak sizin için daha iyi! Peki neden? Bilim, özellikle ayaklarınıza ciddi zarar verebilecek çok sayıda farklı ayakkabı varken, çıplak ayakla yürümeyi destekler. Gelişmekte olan bir araştırma grubu, ayakkabısız yürümenin (topraklama veya topraklama olarak da bilinir) bazı oldukça ilginç sağlık yararları olduğunu öne sürüyor. Aslında, ayakkabı giymek taban ezici gibi görünüyor. İşte bu yüzden mümkün olduğunca ayakkabılarınızı çıkarmak isteyebilirsiniz. İşte çıplak ayakla yürümenin vücudunuz üzerindeki şaşırtıcı etkileri...
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TOPRAKLAMA, VÜCUDUNUZDA İNDÜKLENEN ELEKTRİK ALANLARINI AZALTIR
Çimlerde çıplak ayakla yürümek sadece özgür hissettirmez; ayrıca vücudunuza iyi gelir. Aslında, Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, topraklama vücudunuzda indüklenen elektrik alanlarını azaltır. Başka bir deyişle: Bu, vücudunuzun işleyişini normalleştirmeye yardımcı olur.
Araştırmacılar, "Çevre tıbbı, tehlikeli hava, su, zehirli kimyasallar ve bunların hastalığa nasıl neden olduğu veya aracılık ettiği gibi faktörler de dahil olmak üzere insan sağlığı ve çevre arasındaki etkileşime odaklanıyor. Çevre boyunca her yerde mevcut olan, şaşırtıcı derecede faydalı, ancak sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve klinik terapi için gözden kaçan küresel bir kaynak: Dünyanın yüzeyi." diye yazıyor.
Bu doğru! Dünyanın yüzeyi "sınırsız ve sürekli yenilenen" bir elektron kaynağına sahip ve küresel atmosferik elektrik devresi negatif potansiyelini koruyor. Ve "giderek artan kanıtlar", Dünya'nın negatif potansiyelinin, vücudunuzun olması gerektiği gibi çalışması için istikrarlı bir dahili biyoelektrik ortam yaratabileceğini gösteriyor. Yani çıplak ayakla dışarıda dolaşmak, ayak parmaklarınızın altında Dünya'ya bağlanmak sadece sözde bilim değildir. Bu gerçekten de oldukça etkili olan bir şey.
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ÇIPLAK AYAKLA DOLAŞMAK STRESİ AZALTIR
Hippilerin neden bu kadar stressiz ve soğukkanlı göründüğünü hiç merak ettiniz mi? Kısmen birçoğunun her zaman çıplak ayakla dolaşmasından kaynaklanıyor olabilir. Evet, çıplak ayakla ilgili stresi azaltan bir şey var. Malezya Tıp Bilimleri Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmaya göre, stres bağışıklık sisteminize çeşitli şekillerde zarar veriyor. Bağışıklık sisteminizi baskılamaktan kanser geliştirme riskinizi artırmaya kadar, stres zihinsel ve fiziksel sağlığınıza gerçekten zarar verebilir. (Stresin bir katil olduğunu söylüyorlar!) Bu, çıplak ayakla yürümenin aslında bir nevi hayatınızı kurtarabileceği anlamına gelir.
Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan "Uyku sırasında insan vücudunu topraklamanın biyolojik etkileri, kortizol düzeyleri ve uyku, ağrı ve stresin subjektif bildirimi ile ölçülmüştür" başlıklı çalışma, kortizoldeki günlük ritimleri ölçtü ve dünyaya bağlı olmanın aslında onları çok daha az stresli hale getirdiğini buldu. Aynı şey doğrudan dünya üzerinde çıplak ayakla yürümek için de geçerli.
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TOPRAKLAMA KARDİYOVASKÜLER RİSKİ VE OLAYLARI AZALTIR
Ayakkabılarınızı çıkarıp ayaklarınızı serbest bırakmanın taze bir nefes gibi hissettirdiği bir sır değil. Ancak topraklamanın aslında kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinizi de azalttığını biliyor muydunuz? Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, "topraklama, kırmızı kan hücreleri üzerindeki yüzey yükünü artırır ve böylece kan viskozitesini ve topaklanmayı azaltır." Bu, topraklamayı "kardiyovasküler riski ve kardiyovasküler olayları azaltmaya yardımcı olan en basit ama yine de en derin müdahalelerden biri" yapar.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, kalp hastalığının Amerika Birleşik Devletleri'nde hem erkekler hem de kadınlar için önde gelen ölüm nedeni olduğu gerçeği göz önüne alındığında, çıplak ayakla yürümek kulağa o kadar da kötü gelmiyor. Ülkede her 36 saniyede bir kişi kardiyovasküler hastalıktan ölüyor, ancak daha az insan ayakkabı giyseydi, belki bu istatistik o kadar da korkunç olmazdı.
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TOPRAKLAMA SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLER
Çıplak ayakla dolaşmaya alışmak zaman alabilir. Ve bu süre zarfında rahatsız edici olabilir. Hatta bazen acı verici olabilir. Ama acı güzelliktir derler, değil mi? Ve gelişmiş bir sinir sisteminde kesinlikle güzellik vardır. Medical Hypotheses dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, topraklama sinir sistemini düzenliyor. Bunu, sinir sistemini elektronik veya kimyasal olarak uyaran, değiştiren ve düzenleyen nöromodülasyon adı verilen bir süreçle yapar. Dünyadan ayaklara doğrudan elektrik akımları, vücudunuzun elektrik ortamını değiştirebilen nöromodülasyonu tetikleyebilir. Böylece, çıplak ayakla yürüdüğünüzde, bu elektrik akımları Dünya'dan ayak tabanlarınıza doğru hareket eder.
Araştırmacılar, "Doğrudan veya iletken bir tel aracılığıyla Dünya ile temas (topraklama), sinir sisteminin organizmanın ve ortam ortamının taleplerine daha iyi adapte olmasını sağlayan, muhtemelen birincil olan nöromodülatif bir faktör olarak rol oynar."
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TOPRAKLAMA KRONİK İLTİHABI GİDERİR
Kronik inflamasyon dayanılmaz olabilir. Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi'ne göre, uzun süreler boyunca, bazen birkaç aydan hatta yıllarca sürdüğü için "yavaş, uzun süreli iltihaplanma" olarak da adlandırılır. Tipik olarak, kronik enflamasyonun boyutu, yaralanmanın nedenine ve vücudunuzun hasarı onarma yeteneğine göre değişir. Durum ne olursa olsun, kronik enflamasyonu daha iyi yenmenin kesin bir yolu var. Ve tahmin ettiniz: Bu çıplak ayakla yürümek.
Journal of Alternative and Complementary Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, "mevcut biyomedikal araştırmalar, neredeyse her modern kronik hastalığın arkasındaki suçlu olarak kronik enflamasyonu belirleyen bir enflamasyon hipotezine yol açtı." Ancak araştırmacılara göre topraklama oyunu tamamen değiştirebilir. Evet hem içeride hem de dışarıda ayakkabısız dolaşmak kronik iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.
Nasıl? Topraklama, insan vücudu ile Dünya arasındaki doğal elektrik temasını eski haline getirir ve korur. Ve araştırma, Dünya'dan gelen serbest veya hareketli elektronların "doğal antioksidanlar" olarak hizmet ettikleri için kronik iltihaplanmayı çözebileceğini iddia ediyor. Karmaşık, kronik bir sorun için basit bir çözüm.
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ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEK AĞRININ AZALMASIYLA BAĞLANTILIDIR
Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma incelemesine göre, çıplak ayakla yürümek kas ve eklemlerdeki ağrının azalmasıyla bağlantılıdır. Araştırma, daha iyi uykudan ağrının azalmasına kadar her şey dahil olmak üzere "Dünya'nın elektronlarıyla yeniden bağlantının ilgi çekici fizyolojik değişiklikleri ve öznel refah raporlarını desteklediğinin bulunduğunu" gösteriyor. İster dışarıda çıplak ayakla yürüyor olun, ister dışarıda oturuyor olun veya "Dünyanın elektronlarını yerden [sizin] vücudunuza aktaran iletken sistemlere bağlı içeride uyuyor olun", topraklama daha iyi sağlıkla bağlantılıdır.
Aslında, ESD Journal'da yayınlanan bir körleme pilot çalışmasında araştırmacılar, uyku bozuklukları ve kronik kas ve eklem ağrısı çeken insanların, Dünya'ya bağlı iletken karbon fiber yatak pedlerinde uyuduktan sonra aslında çok daha iyi hissettiklerini buldular. Yeryüzünde çıplak ayakla yürümek de aynı etkiye sahiptir.
Ayrıca, destekleyici ayakkabılar giydiğiniz zamana kıyasla çıplak ayakla yürümek için tüm ayağınızı kullandığınız için ağrıda azalma var. Ayakkabılar, ayaklarınızın çok çalışmak zorunda olmadığı anlamına gelir, ancak bu yalnızca aktif kaslara ve eklemlerinize daha fazla baskı uygular.
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TOPRAKLAMANIN KALP ATIŞ HIZI DEĞİŞKENLİĞİNİ YUMUŞATTIĞI BİLİNMEKTEDİR
Sık sık konuşulmasa da kalp atış hızı değişkenliğiniz önemlidir. Ne de olsa Harvard Health, buna "refahı izlemenin yeni bir yolu" diyor. Basitçe söylemek gerekirse, "her kalp atışı arasındaki zamandaki değişimin ölçüsü" nün bir ölçüsüdür. Kalp çarpıntınız varsa, genellikle kalp atışları arasındaki sürenin farklı olabileceğini anlayabilirsiniz. Bu varyasyon, genel sinir sisteminizin bir parçası olan otonom sinir sistemi (ANS) tarafından kontrol edilir. Kalp atışınızı, kan basıncınızı, nefesinizi, sindiriminizi ve daha fazlasını düzenler. Aynı zamanda vücudunuzun savaş ya da kaç tepkilerinden de sorumludur.
Çıplak ayakla dolaşmak kalbe bir şeyler yapar. Ama sadece kalbini mutlu etmiyor. Kalp atış hızı değişkenliğinizi de yumuşatır. Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma incelemesine göre, "topraklama, kalbin ANS düzenlemesine verdiği tepkinin bir ölçümü olan kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) de iyileştirebilir." Bu yüzden kalbinizi kontrol altına almak, ayakkabılarınızı fırlatmak ve onlarsız harika açık havada yürüyüşe çıkmak kadar basit olabilir.
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TOPRAKLAMA GLİKOZ DÜZENLEMENİZİ İYİLEŞTİREBİLİR
Healthline'a göre, glikoz olarak da bilinen kan şekeriniz, kanınızda bulunan ana şeker türüdür. Yediğiniz yiyeceklerden gelir ve vücudunuza enerji sağlar. Ancak kan şekeri seviyeniz çok yüksek veya çok düşük olabilir. Ve bunu yaparsanız, sağlığınız üzerinde yıkıcı bir etki yaratabilir.
Trends in Neurosciences'ta yayınlanan "Beyin için şeker: fizyolojik ve patolojik beyin fonksiyonunda glikozun rolü" başlıklı araştırmaya göre, glikoz regülasyonu vücudunuzun bakımı için kritik öneme sahiptir. Beyniniz kendi başına enerji depolamadığından, siz dinlenirken bile sürekli bir glikoz akışına ihtiyaç duyar.
Neyse ki sizin için vücudunuzdaki glikozu düzenlemek, çıplak ayakla dolaşmak kadar basit olabilir. Bu doğru: Çevre ve Halk Sağlığı Dergisi'nde yayınlanan bir çalışma incelemesine göre, topraklama glikoz düzenlemenizi iyileştirebilir.
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YALINAYAK YÜRÜMEK ZAMANLA DENGENİZİ GELİŞTİRİR
Correct Toes için yazan Dr. Andrew Wojciechowski, ND, çıplak ayakla yürümek zamanla dengenizi geliştirebilir. "Çıplak ayak olduğumuzda, ayaklarımızdan muazzam miktarda duyusal geri bildirim alıyoruz. Aşırı destekleyici ve aşırı yastıklı ayakkabılar içinde olduğumuzdan çok daha fazla. Ayaktan uzaydaki konumu, yerin dokusu ve kas gerginliği hakkında daha fazla bilgi alıyoruz." diye açıklıyor.
Yalınayak olmanın beyindeki ayağın homunculus yapısını güçlendirdiğini ekliyor. Bu, daha iyi dengeye ve gelişmiş motor kontrolüne yol açar. Aksine, çok destekleyici (evet, bu mümkün!) ayakkabılar giymek, duyusal homunculus'un az gelişmiş olduğu anlamına gelebilir. Wojciechowski'nin yorumları, European Journal of Applied Physiology'de yayınlanan araştırmalarla destekleniyor.
"Birisi düzenli olarak yalınayak olduğunda, ayaktan gelen duyusal geri bildirim daha ayrıntılı ve rafine hale gelir, bu da ayak ve beynin duyusal uyaranlardaki küçük değişiklikleri tanımlamasını sağlar. Sonuç, motor fonksiyon ve dengenin daha iyi kontrolü. Bu özellikle yaşlandıkça önemlidir çünkü denge kaybı yaşlılarda düşmelerin en önemli nedenidir." diyor.
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AYAKKABISIZ KALMAK, BEYNİNİZİN NÖROLOJİK YOLLAR OLUŞTURMASINA YARDIMCI OLUR
En iyi yolun yalınayak olduğuna ikna etmeye çalışmıyoruz. Ama bilimi inkar edemeyiz. Ayakkabıları bırakmak, nihayetinde beyninizin nörolojik yollar oluşturmasına ve duyusal deneyimlerinizi geliştirmesine yardımcı olabilir. Scientific American'a göre ayaklarınızın altındaki tüm sinir uçlarını düşünün. Correct Toes için yazan ND, Dr. Andrew Wojciechowski bunu şu şekilde ifade ediyor: "Sıkıştırıcı ayakkabılardan vazgeçmeyi düşünmek ve ayaklarınızın (ve beyninizin) daha fazla hissetmesini sağlamak için uzun nedenler listesine beyin işlevindeki değişiklikleri de ekleyin."
Erken çocukluk eğitimi açılış konuşmacısı ve danışmanı Rae Pica da aynı fikirde. Blogunda çocuklara ayakkabısız başlamanın faydalarından bahsediyor. "Ayakların insan vücudunun sinir açısından en zengin kısımları olduğu ortaya çıktı, bu da beyindeki nörolojik yolların inşasına katkıda bulundukları anlamına geliyor" diyor ve ekliyor; "Bu nedenle, onları ayakkabılarla örtmek, çocukların beyinlerinin yeni sinirsel bağlantılar geliştirmesi için her türlü fırsatı ortadan kaldırdığımız anlamına geliyor."
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ÇIPLAK AYAKLARI KUCAKLAMAK ANATOMİK HİZALAMAYI GELİŞTİRİR
Journal of Inflammation Research dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, çıplak ayaklarınızı kucaklamanın anatomik uyumunuzu iyileştirdiği söyleniyor. Medical Daily'ye göre aynı şey duruşunuz için de söylenebilir. Çıplak ayaklarınız üzerinde yürüdüğünüzde veya koştuğunuzda, tüm ayak kemiklerinizi ve kaslarınızı kullanılmak üzere tasarlandıkları şekilde kullandığınızda, vücudunuz her zaman olması gerektiği gibi çalışır. Ancak ayakkabı giydiğinizde ayaklarınız aynı hizada olmaz ve aynı duyuları beyninize geri göndermezler.
Correct Toes'tan ND'den Dr. Andrew Wojciechowski de bu iddiaları desteklemektedir. "Artan kas kuvveti, gelişmiş dolaşım akışı ve gelişmiş anatomik hizalamanın yanı sıra çıplak ayakla gezmenin beyin ve sinir sistemi üzerinde çok somut faydaları var. Bu, gelişmiş denge, daha iyi motor kontrolü ve daha fazla keyifle sonuçlanır." diye yazıyor.
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YALINAYAK OLMAK DAHA SIK TOKLUK OLUŞTURUR
Erken çocukluk eğitimi danışmanı olan Rae Pica, yalınayak olmanın dayanıklılık oluşturduğunu savunuyor. İnsanlar (ve özellikle çocuklar!) bu dünyadan geçmek için bu tür cesarete ihtiyaç duyar. Çıplak ayakla yürümek hem ayakları sertleştirir hem de mikroplarla savaşmaya yardımcı olur. Blogunda "Çıplak ayak olmak aslında ayakların altını sertleştiriyor, bu nedenle çocuklar çivilerle dolu bir şantiyede yürümedikçe kendilerini yaralama olasılıkları zayıf" diye yazıyor.
Ayrıca, birçok ebeveynin ve öğretmenin çocuklarının ayaklarını serbest bırakma konusundaki belki de en büyük endişesine de giriyor: Mikroplar. "Yaygın bir endişe, çocukların çıplak ayakla dolaşarak mikrop kapacaklarıdır" diye ekliyor. "Ama cildimiz patojenleri dışarıda tutacak şekilde tasarlanmıştır. Gün boyunca pek çok şeyle temas halinde olan ellerimizle bir şeye dokunursak hastalanma olasılığımız çok daha yüksek. Mikropları önlemek için çocukları bütün gün eldivenli tutun!"
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AYAKKABISIZ YÜRÜMEK AYAK REFLEKSOLOJİ BÖLGELERİNİ HAREKETE GEÇİRİR
Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp'ta yayınlanan bir araştırmaya göre ayakkabısız yürümek, ruh sağlığınıza da fayda sağlayan ayak refleksoloji bölgelerini harekete geçiriyor.
Bir refleksoloji merkezi olan Relax the Feet, "Refleksolojinin arkasındaki fikir, bazı ayak bölgelerinin bazı anatomik vücut bölgelerine karşılık gelmesidir. Bu tür noktalara baskı uygulamanın vücudun bazı bölgelerinde iyileşmeyi destekleyebileceğine inanılıyor. Refleksoloji, vücut organlarında sağlığı geliştirmeyi ve vücuttaki stresi atmayı amaçlıyor." diyor.
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Bu tür terapide, ayaklarınızdaki belirli noktalar, çeşitli vücut bölümlerine ve sistemlerine karşılık gelecek şekilde haritalanır. Bir terapist, enerji blokajını kaldırmak ve gerilimi serbest bırakmak için her noktaya okşayarak, masaj yaparak ve diğer baskı tekniklerini dahil edecektir.
Kanıta Dayalı Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp'ta yayınlanan çalışmanın da eklediği gibi, "depresyon, kaygı ve uyku kalitemizi iyileştirmek için tamamlayıcı bir müdahale olarak ayak refleksolojisi önerilebilir."
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ÇIPLAK AYAKLA YÜRÜMEK, AYAKLARDA VE VÜCUTTA HARİKA BİR HİS UYANDIRIR.
Healthline'a göre, çıplak ayakla yürümenin "daha iyi ayak mekaniği"nden daha güçlü bacaklara kadar pek çok faydası vardır. Ayakkabılarla yürüdüğünüzde, ön ve orta ayak kaslarınızı neredeyse hiç zorlamadan ayağınızı düz tutma eğiliminiz daha yüksek olacaktır.
Holmes Places Medical Center'a göre çıplak ayakla yürümek, tüm ayak kaslarınızı kullanarak eklemlere daha az baskı uygular.
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Ancak, kabul edelim: Harika açık havada çıplak ayakla yürümek iyi hissettiriyor (bünyona neden olan sivri burunlu ayakkabıların aksine). Ayağınızın altındaki çim veya ayak parmaklarınızın arasındaki kum hissinden daha iyi bir şey zor gibi.
Correct Toes ND'den Dr. Andrew Wojciechowski, "Çeşitli dokuları ve yüzeyleri hissedebilmek ve bunlarla bağlantı kurabilmek saf bir keyif veriyor" diye yazıyor. "Kumsalda, çimenlerde veya nehir yatağının kayalıklarında çıplak ayakla olmak son derece zevkli ve ek fizyolojik faydalar da sağlıyor."