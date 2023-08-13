Her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan en tehlikeli 25 hayvan türü!

Üstelik sadece keskin dişlere sahip olan iri ve güçlü hayvanlar sonumuz olmuyor. Bunların yanı sıra yaydığı mikrop nedeniyle hepsinden çok daha ölüme neden olanları en tehlikelileri! Peki bizim için en tehlikeli tür hangisi? Zirvede yer alan tür ise sizi şaşırtabilir. İşte insan hayatı için en büyük tehlikeyi oluşturan 25 hayvan türü…