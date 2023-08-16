Son yılların 1 numaralı kilo verme planı! Ayda 8 kilo verdiren Akdeniz diyeti nedir?

AKDENİZ DİYETİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Çoğu kişi kilo vermek istediği için diyet yapar. Ancak fazla kilolardan kurtulmanın ve Akdeniz diyetine bağlı kalmanın sağlığa faydaları inkar edilemez.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) bildirdiğine göre, bu diyet kadınlar ve erkekler arasında 1 numaralı ölüm nedeni olan kalp hastalığına yakalanma riskinin azalmasıyla ilişkilidir. Ayrıca araştırmalar, Akdeniz diyetinin felç geçirme şansınızı azaltabileceğini kanıtladı.

Hamile kalmayı planlıyorsanız, bu diyeti sağlık uzmanınızla görüştükten sonra düşünmek akıllıca bir seçim olabilir. Akdeniz diyeti doğurganlığı artırabilir ve hamilelik sırasında yemek yemenin çok besleyici bir yolu olabilir.

Ve son olarak, JAMA International Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, Akdeniz diyeti hayatınızı uzatabilir. Araştırma, Akdeniz diyetini takip edenlerin kanser, KVH ve tüm nedenlere bağlı erken ölümlere yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.