Zam haberleri peş peşe gelirken bir haber de sigara fiyatlarından geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bazı sigara gruplarına ürünlerine 2 TL zam geldiğini duyurmuştu. Hafta başında yapılan zamların ardından yeni gruplara da 2 TL zam geldi.

Öte yandan henüz zam gelmeyen ürünlerin satışında ise özellikle İstanbul'da kısıtlamalar yaşanıyor. Birçok işletmede bir paketten fazla sigara satışı yapılmıyor. Peki, sigaraya zam mı gelecek? İşte detaylar...

2021 SİGARAYA ZAM GELDİ!

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, 6 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada;

"Sigaraya maliyet ve kur zammı geldi Royal Tobacco ürünlerine 2 TL zam geçişi oldu diğer firmalar Pm,Jtı ve Bat zamları bekleniyor" demişti.

Bugün sabah saatlerinden itibaren yeni zamlar gelmeye başladı. Özgür Aybaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 12 sigara markasına daha 2 TL zam geldiğini duyurdu.

Özgür Aybaş, 8 Aralık Çarşamba günü akşam üzeri Twitter hesabından yaptığı paylaşımda JTİ grubuna da zam geldiğini duyurdu.

Her ne kadar Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, diğer markalar için açıklamada bulunsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.