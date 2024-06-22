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        Haberler Bilgi Güncel benzin fiyatları: Benzin ve motorine zam mı geliyor? 22 Haziran 2024 akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

        Benzin ve motorine zam mı geliyor? 22 Haziran 2024 akaryakıt fiyatlarında son durum ne?

        Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Benzin, motorin ve otogaz fiyatlarında zam beklentisi gündemin en çok konuşulan konuları arasında. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 10:27 Güncelleme: 22.06.2024 - 10:28
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        • 1

          Benzin ve motorine zam gelecek mi iddiası gündemdeki yerini aldı. Petrol fiyatlarındaki değişimlerin ardından vatandaşlar benzin ve motorine de zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. İşte detaylar...

        • 2

          BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

          Artışta olan petrol fiyatlarının ardından benzinde 1 lira 81 kuruşluk bir zam olması bekleniyor. Bununla beraber motorin grubundaki zam beklentisi ise 1 lira 79 kuruş sularında.

        • 3

          ZAM NE ZAMAN GELECEK?

          Benzin ve motorine gelecek olan zammın Pazartesi (24 Haziran) ya da Salı (25 Haziran) gününden itibaren geçerli olması bekleniyor.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,26

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,65

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,28

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,14

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,56

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,81

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,24

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,63

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,25

        • 7

          İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 41,52

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,00

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,87

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