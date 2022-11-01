Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir düşüş ivmesinde olan altın fiyatları bugün öğle saatleri itibarıyla yeşil ve yukarı yönlü grafik çiziyor. İşte Kapalıçarşı ile gram altın, çeyrek altın, tam altın alış - satış fiyatları...

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