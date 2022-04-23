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Güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatları listesi 23 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL??

Benzin fiyatları güncel liste 23 Nisan 2022: LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı ne kadar?

Benzin fiyatları son dakika zam ve indirim haberlerinin ardından gündeme geldi. Binlerce araç sahibi güncel akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Uluslararası piyasalara yön veren Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını besliyor. İşte, 23 Nisan Nisan güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatı...

23.04.2022 - 18:23 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Dünyadaki petrol krizi nedeniyle benzin fiyatlarında dalgalanmalar gözlemleniyor. Rusya - Ukrayna savaşı ve brent petroldeki hareketlilik güncel akaryakıt fiyatlarını beslemeye devam ediyor. Binlerce araş sahibi " 23 Nisan mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 23 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

  • 23 NİSAN BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

    18 Nisan günü 115 dolar seviyesine kadar yükselen brent petrol varil fiyatı, akaryakıt zammını da beraberinde getirmişti. Dün 110 doların altına kadar gerileyen brent petrol fiyatı, 22 Nisan Cuma gününü 107 dolar seviyesinde kapanış yaptı. Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatları 107 dolar seviyesinden işlem görüyor.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 23 NİSAN 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL

  • İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22,101 TL

  • ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22,11 TL

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