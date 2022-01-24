Prof. Dr. Simru Tuğrul yaptığı açıklamada, "Fatma Girik'in son olarak zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerde Covid-19'a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Bu nedenle yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 07:00 civarında hakkı rahmetine kavuştu. Kendisini biz çok severdik ve hastanede yattığı süreçlerde de şahsen tanıma fırsatı bulduk. Çok değerli bir insandı, çok pozitifti, espri anlayışı müthişti. Kendisini çok seviyorduk. Kendisinin ara ara zatürre enfeksiyonları oluyordu. Hastanemizde bir yattı ve çıktı. Fatma Girik zaten bir süre Bodrum'daydı. Ancak hastanemize son yatışı yaklaşık 10 gün önce... Zaten kendisi çeşitli hastalıklar nedeniyle kısmen solunum cihazı destekli geceler geçiriyordu. Aynı zamanda gündüz de oksijen desteği alıyordu." dedi.
"ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE COVİD-19 DEĞİLDİ"
Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise, "Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi. Ablam hastaneye geldiğinde yürüme ve konuşma zorluğu çekiyordu. Saat 07:00 gibi ablamın vefat ettiğini öğrendim. Yollarda kardan dolayı kötü olunca anca gelebildim. Ablamı en son 20 gün önce Bodrum'da gördüm." diye konuştu.
YARIN TÖREN DÜZENLENECEK
Girik için yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. İkinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. Girik'in 2015 yılında vefat eden hayat arkadaşı yönetmen Memduh Ün'ün Torbalı Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında defnedileceği öğrenildi.
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