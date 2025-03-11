Sahurda yanlış gıda tercihleri, sadece vücut sağlığını değil, orucunuzu da olumsuz etkileyebilir. Hangi yiyecekleri sahurda tüketmemelisiniz? Detaylar haberimizde...SAHURDA TÜKETİLMEMESİ GEREKEN BESİNLER 1. ŞEKERLİ YİYECEKLER Sahurda bal, reçel, sürülebilen çikolata gibi tatlı grubu yiyecekler hem kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürerek çabuk acıkmaya yol açar hem de susatır. Bu nedenle sahurda şeker kaynaklarına yer vermeyin.2. TAZE SIKILMIŞ MEYVE SULARI Vitamin, mineral ve posadan zengin olan meyve grubunun iftardan 1 saat sonra veya sahurda, aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekir. Buna karşın taze sıkılmış dahi olsa meyve suyu önerilmez. Çünkü meyve suyu içtiğinizde hem 3-4 meyvenin şekerini yüklenmiş olursunuz hem de meyve suyu çabuk acıktırır.3. TUZLU PEYNİR Tuz vücuttaki sıvı oranını hızla tükettiğinden hemen susamaya neden olur. Özellikle tükürük bezlerinin yavaş çalışmasına neden olur. Bu da çabucak vücuttaki sıvı oranını azaltır. Bu yüzden peynir alırken içeriğindeki tuz oranına dikkat edilmelidir.4. KIZARTMA Yapılan araştırmalarda da kanıtlanan kızartmaların kısa zamanda acıktıran yiyeceklerin başında geliyor. Trans yağla yapılan ve yüksek karbonhidrat barındıran kızartmalar sahurda tüketildiklerinde oruç süresinde acıktırma ile susatmanın yanı sıra kilo almaya da zemin hazırlar. Uzmanlar bu yüzden kesinlikle bu besinlerin sahurda tüketilmemesi gerektiğini vurguluyor.5. ŞEKER ORANI YÜKSEK MEYVELER Meyveler içerdikleri vitamin, mineral, posanın yanı sıra belirli miktarlarda şeker içerir. Yüksek şeker içermek aynı zamanda çabuk acıktırmak anlamına gelir. Özellikle kavun, karpuz, üzüm gibi diğer meyvelere göre daha yüksek şeker içeren meyveleri sahurda tüketmeyin.6. PATATES Patates, yenildikten sonra kısa sürede yeniden acıktıran yiyeceklerden biri. Bunun yanı sıra kızartma olarak tüketilirse sağlığa zarar verir. Kızartılmış patatesi günlük beslenme alışkanlıklarınız arasından çıkarın, sahurda da tüketiminden kaçının.7.RAMAZAN PİDESİ Ramazan ın olmazsa olmaz yiyeceklerinden pideyi sahurda tüketmek doğru değil. Çünkü besinlerin şeker yükü anlamına gelen glisemik indeksi yüksek yiyecekler çabuk acıkmaya neden olur ve pide de glisemik indeksi yüksek bir besin. Pideyi haftada 2-3 kere 1-2 avuç büyüklüğünde iftarda tüketebilirsiniz. Sahurda; tam tahıllı ekmek tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.8. KAFEİN İÇEREN İÇECEKLER Kola, çay, kahve vb. içerikleri sahurda çok tüketmeniz gün boyunca susuz hissetmenize sebebiyet verebilir. Aynı zamanda kafein uykuyu açtığından uykuya dalmanız uzun sürebilir ve gün boyunca uykusuz kalmanıza sebep olabilir.9. BEYAZ EKMEK VE PİRİNÇ Basit şekerler( beyaz ekmek, pirinç gibi) kan şekerinizi hızla yükseltip hızla düşürülebilir. Sahurunuzu basit şekerlerden zengin yapıyor olmanız sizi hemen acıktırabilir. Bu yüzden aşırı şekerli besinlerden sahurda kaçınmalısınız.10. İŞLENMİŞ ÜRÜNLER Sucuk, salam ve konserve çeşitleri gibi ürünler işlenmiştir. İçerilerinde yüksek miktarda yağ barındıran bu ürünler aynı zamanda bozulmaması içinde bazı ek ürünler eklenir. Bu da besinleri sağlıksızlaştırır. Bunu yanı sıra besinler vücutta sindirimden geçerken aşırı sıvı kullanır. Vücudun sıvı oranı sindirim işlemi sırasında düşer. Ayrıca çabuk acıktırırlar. Görsel Kaynak: shutterstock/istockphoto