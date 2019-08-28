* Uzun bir süre çocuğumuz olmadı. Sonra tekrar denemeye başladık ama bir türlü çocuğum olmadı. Bir süre sonra strese girdiği için vücut kendini kilitliyormuş. Bu kez tüp bebeğe yöneldim. 2,5 senede 5 kez tüp bebek tedavisi gördüm.