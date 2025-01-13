Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın, üç günlük talep toplama sürecinin ardından halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 500 binden fazla kişi katıldı. Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak firma 'GLRMK' kodu ile önümüzdeki günlerde borsada işlem görecek. İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arz sonuçları...