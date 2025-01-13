Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz sonuçları açıklandı! Kişi başına kaç lot düştü?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz sonuçları açıklandı. 'GLMRK' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firma, elde edeceği fonun yüzde 45-50'sini makine ve ekipman alımı için kullanacak. Peki, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın halka arzında kişi başı kaç lot düştü? İşte, halka arz sonuçları...
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Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın, üç günlük talep toplama sürecinin ardından halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 500 binden fazla kişi katıldı. Toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıtımı yapacak firma 'GLRMK' kodu ile önümüzdeki günlerde borsada işlem görecek. İşte, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. halka arz sonuçları...
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Firma toplamda 32 milyon 300 bin lot dağıttı. Kişi başına 3375 TL değerinde 27 lot düştü. Firmanın halka arzına toplamda 595 bin 287 kişi katıldı.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın borsada işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ FON KULLANIMI
Yüzde 45-50 Makine ve ekipman alımı.
Yüzde 15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi.
Yüzde 25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı.
Yüzde 2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HİSSE FİYATI NEDİR?
Firmanın hisse fiyatı 125 TL olarak belirlendi.
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GÜLERMAK AĞIR SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
8 Ocak'ta başlayan talep toplama süreci 10 Ocak'ta tamamlandı.
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