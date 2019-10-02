Güçlü turizm için "ürün çeşitliliğine" yatırım

02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kültür, sanat, eğlence, festival, kongre ve seminerler, spor, macera, doğa, alışveriş gibi turizm faaliyetlerini aynı anda içeren ve ürün çeşitliliği sunan bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonları oluşturulacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Değişim Başlıyor" temalı Yeni Ekonomi Programı'nda (2020-2022) Bakanlık tarafından iş gücü ve istihdam ile gençlik ve toplum başlıkları altında yapılacak çalışmalara yer verildi.
Buna göre, turizme erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı güçlendirilecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanacak. Gazipaşa ve Antalya havalimanlarının kapasitesi artırılacak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pist hizmete girecek.
Turizme nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla nadir dil bilen personel sayısı artırılacak.
Turizm meslek liselerinde İngilizce ve Rusça'nın zorunlu eğitim dili olacağı okullarda Almanca, Çince, Arapça ve Fransızca seçmeli ders olacak ve her yıl belirli dönemlerde otellerde uygulamalı staj eğitimleri düzenli gerçekleştirilecek.
Üniversitelerle, başta gastronomi alanında olmak üzere iş birliği protokolleri yapılacak.
Turizmin tüm yıla ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla yeni destinasyonlar belirlenecek ve gastronomi, sağlık, festival, kültür, ekoturizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatifler zenginleştirilecek.
Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarı ile ilgili ek turizm planları oluşturularak hayata geçirilecek.
İllerdeki otel kapasitelerinin tam kapasite kullanılmasını ve geceleme sürelerinin artırılmasını sağlamak üzere kültür, sanat, eğlence, festival, kongre ve seminerler, spor, macera, doğa, alışveriş gibi turizm faaliyetlerini aynı anda içeren, ürün çeşitliliği sunan bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonları oluşturulacak.
Arkeolojik kazılar tüm yıla yayılarak ortaya çıkarılan yeni ziyaret noktaları, ören yerleri, tarihi ve kültürel eserler turizme kazandırılacak.
Turizm yatırımlarının sayısının ve verimliliğinin artırılması için başta yeni turizm destinasyonları olmak üzere destinasyonların ve yeni turizm ürünlerinin yurt içinde tanıtımına ağırlık verilecek. Bu tesisler yabancı ziyaretçiler için hazır hale getirilecek.
İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı, etüt projesi yapılarak Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata
geçirilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!