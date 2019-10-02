Güçlü turizm için "ürün çeşitliliğine" yatırım

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kültür, sanat, eğlence, festival, kongre ve seminerler, spor, macera, doğa, alışveriş gibi turizm faaliyetlerini aynı anda içeren ve ürün çeşitliliği sunan bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonları oluşturulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Değişim Başlıyor" temalı Yeni Ekonomi Programı'nda (2020-2022) Bakanlık tarafından iş gücü ve istihdam ile gençlik ve toplum başlıkları altında yapılacak çalışmalara yer verildi.

Buna göre, turizme erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı güçlendirilecek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalanacak. Gazipaşa ve Antalya havalimanlarının kapasitesi artırılacak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pist hizmete girecek.

Turizme nitelikli insan kaynağı kazandırılması amacıyla nadir dil bilen personel sayısı artırılacak.

Turizm meslek liselerinde İngilizce ve Rusça'nın zorunlu eğitim dili olacağı okullarda Almanca, Çince, Arapça ve Fransızca seçmeli ders olacak ve her yıl belirli dönemlerde otellerde uygulamalı staj eğitimleri düzenli gerçekleştirilecek.

Üniversitelerle, başta gastronomi alanında olmak üzere iş birliği protokolleri yapılacak.

Turizmin tüm yıla ve tüm ülkeye yaygınlaştırılması amacıyla yeni destinasyonlar belirlenecek ve gastronomi, sağlık, festival, kültür, ekoturizm, inanç, eğitim, spor ve bisiklet turizmi gibi alternatifler zenginleştirilecek.

Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarı ile ilgili ek turizm planları oluşturularak hayata geçirilecek.

İllerdeki otel kapasitelerinin tam kapasite kullanılmasını ve geceleme sürelerinin artırılmasını sağlamak üzere kültür, sanat, eğlence, festival, kongre ve seminerler, spor, macera, doğa, alışveriş gibi turizm faaliyetlerini aynı anda içeren, ürün çeşitliliği sunan bütüncül olarak planlanmış turizm destinasyonları oluşturulacak.

Arkeolojik kazılar tüm yıla yayılarak ortaya çıkarılan yeni ziyaret noktaları, ören yerleri, tarihi ve kültürel eserler turizme kazandırılacak.

Turizm yatırımlarının sayısının ve verimliliğinin artırılması için başta yeni turizm destinasyonları olmak üzere destinasyonların ve yeni turizm ürünlerinin yurt içinde tanıtımına ağırlık verilecek. Bu tesisler yabancı ziyaretçiler için hazır hale getirilecek.

İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı, etüt projesi yapılarak Yap-İşlet-Devret modeli ile hayata

geçirilecek.