Gta 5 sistem gereksinimleri 2025: gta 5 kaç gb yer kaplar?

GTA 5, ilk çıkış yılı 2013 olsa da hâlâ milyonlarca oyuncu tarafından aktif olarak oynanıyor. Yıllar içinde grafik güncellemeleri ve online modlarla gelişse de temel sistem ihtiyaçları büyük ölçüde aynı kaldı. Oyunu yüklemeden önce kaç GB yer kapladığını, kaç GB RAM istediğini ve hangi ekran kartının yeterli olacağını bilmek oldukça önemli. Özellikle düşük sistemli bilgisayarlarda oynamak isteyenler için bu bilgiler büyük fark yaratabilir.

GTA 5 KAÇ GB YER KAPLAR?

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Bu belki de en sık sorulan soru: GTA 5 kaç GB yer kaplar?

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Oyunun standart sürümü: Yaklaşık 85 GB

Ekstra modlar ve online güncellemeler dahil: 100–110 GB’a kadar çıkabilir

SSD tavsiyesi: Hızlı yükleme ve akıcı oyun için en az 150 GB boş alan bırakmak faydalı olur.

Yani oyunu sadece yüklemekle kalmıyorsun; zamanla gelen güncellemeler ve online içerikler sayesinde diskte daha fazla yer kaplamaya başlıyor. Bu yüzden “80 GB yetiyor” deyip sınırda bırakmak iyi bir fikir değil.

GTA 5 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025)

2025 yılında da GTA 5'in temel sistem ihtiyaçları çok büyük değişmedi. İşte minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 veya 11 (64-bit zorunlu)

İşlemci: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz veya AMD Phenom 9850

RAM: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA 9800 GT 1GB veya AMD HD 4870 1GB

Depolama: En az 85 GB boş alan

DirectX: Versiyon 10 Bu ayarlarda oyunu çalıştırırsın ama grafik kalitesi oldukça düşüktür ve takılmalar kaçınılmaz olabilir. GTA 5 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ (2025) Daha akıcı, daha kaliteli grafiklerle oynamak isteyenler için önerilen sistem gereksinimleri şöyle: REKLAM İşletim Sistemi: Windows 10/11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2GHz veya AMD FX-8350

RAM: 8 GB RAM veya üstü

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB veya AMD HD 7870 2GB

Depolama: 100+ GB SSD alanı tavsiye edilir

DirectX: Versiyon 11 Yani “yüksek ayarlarda, donmadan oynamak istiyorum” diyorsan, bu donanımları hedeflemelisin. Ayrıca RAM’i 16 GB’a çıkarmak, online modda performansı hissedilir şekilde artırır. GTA 5 KAÇ GB RAM İSTİYOR? Bu da çok soruluyor: GTA 5 kaç GB RAM istiyor? Minimum: 4 GB (ama bu, düşük çözünürlük ve kasma anlamına gelir)

Tavsiye edilen: 8 GB

Online oynuyorsan ya da mod kuracaksan: 16 GB RAM daha stabil çalışır Özellikle RAM sınırda kalırsa arka plandaki işlemler oyunu zorlar. Bu yüzden GTA 5 için "RAM ne kadar çok, o kadar rahat" diyebiliriz. GTA 5 KAÇ GB EKRAN KARTI İSTİYOR? Gelelim ekran kartı konusuna: GTA 5 kaç GB ekran kartı istiyor? Minimum: 1 GB (örneğin NVIDIA 9800 GT veya benzeri)

Orta seviye – akıcı oyun için: 2 GB (örneğin NVIDIA GTX 660)

Yüksek ayarlar + modlar: 4 GB veya üzeri (GTX 1050 Ti, RX 570 gibi) 2025 yılına geldiğimizde, 2 GB ekran kartıyla oyunu oynamak hâlâ mümkün ama yüksek grafik ayarlarında akıcılık için 4 GB ve üstü kartlar tercih edilmeli. GTA 5, yıllara meydan okuyan ve hâlâ güncel sistemleri zorlamayan nadir oyunlardan biri. Ama yüksek performans ve keyifli oyun deneyimi için yine de bazı sistem gerekliliklerini karşılamak şart. GTA 5 kaç GB yer kaplar, kaç GB RAM ister, ekran kartı ne kadar olmalı gibi soruların net yanıtlarıyla birlikte sistemini rahatlıkla hazırlayabilirsin. Unutma; oyun eski olsa da, kaliteli oynamak için sistemin hâlâ dikkat ister.