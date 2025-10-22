GSS prim borcu düzenlemesi nedir, kimleri kapsıyor, hangi yıldan itibaren borçlar silinecek?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yeni bir düzenleme yolda. 2012'de yürürlüğe giren sistem kapsamında, sigortalı bir işte çalışmayan kişiler otomatik olarak GSS kapsamına alınıyordu. Yeni düzenlemeyle, 10 yıllık zamanaşımı süresini dolduran 1,5 milyon kişinin toplam 3 milyar 128 milyon liralık GSS prim borcu silinecek. Peki, yeni düzenleme kimleri kapsıyor?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. Buna göre, 10 yıllık zaman aşımı süresini dolduran 1,5 milyon kişinin GSS prim borcu silinecek. Daha önce 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar da aynı kapsamda silinmişti. İşte, GSS prim borcu düzenlemesi hakkında bilinen tüm detaylar
GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ NEDİR?
Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar resen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme olacak.
KİMLER YARARLANABİLECEK?
1,5 milyon kişinin 2015 yılına ait 3 milyar 128 milyon liralık GSS prim borcu silinecek. Daha önce de on yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar silinmişti.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Düzenlemenin 22 Ekim Çarşamba bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek vergi teklifine eklenmesi bekleniyor.
Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık'ta dolacak.