Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi GSS prim borcu düzenlemesi nedir, kimleri kapsıyor, hangi yıldan itibaren borçlar silinecek, yürürlüğe girdi mi?

        GSS prim borcu düzenlemesi nedir, kimleri kapsıyor, hangi yıldan itibaren borçlar silinecek?

        Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına yönelik yeni bir düzenleme yolda. 2012'de yürürlüğe giren sistem kapsamında, sigortalı bir işte çalışmayan kişiler otomatik olarak GSS kapsamına alınıyordu. Yeni düzenlemeyle, 10 yıllık zamanaşımı süresini dolduran 1,5 milyon kişinin toplam 3 milyar 128 milyon liralık GSS prim borcu silinecek. Peki, yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 16:44 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. Buna göre, 10 yıllık zaman aşımı süresini dolduran 1,5 milyon kişinin GSS prim borcu silinecek. Daha önce 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar da aynı kapsamda silinmişti. İşte, GSS prim borcu düzenlemesi hakkında bilinen tüm detaylar

        • 2

          GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ NEDİR?

          Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar resen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme olacak.

        • 3

          KİMLER YARARLANABİLECEK?

          1,5 milyon kişinin 2015 yılına ait 3 milyar 128 milyon liralık GSS prim borcu silinecek. Daha önce de on yıllık süreyi doldurduğu için 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar silinmişti.

        • 4

          NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

          Düzenlemenin 22 Ekim Çarşamba bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek vergi teklifine eklenmesi bekleniyor.

          Genel Sağlık Sigortası prim borçlarını ödemeyen kişiler için sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi 31 Aralık'ta dolacak.

        Emlak vergisine üst sınır getiriliyor
        Emlak vergisine üst sınır getiriliyor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        Feci iddia! Hekimlikten men edilen doktorun ameliyat ettiği kadın öldü
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Meloni Filistin'i tanıma şartlarını açıkladı
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        'Yasak aşk' iddialarına yanıt
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        Estetikli oyuncuları eleştirdi
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa