Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin yeni bir düzenleme gündeme geldi. Buna göre, 10 yıllık zaman aşımı süresini dolduran 1,5 milyon kişinin GSS prim borcu silinecek. Daha önce 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ait borçlar da aynı kapsamda silinmişti. İşte, GSS prim borcu düzenlemesi hakkında bilinen tüm detaylar