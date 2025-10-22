Emlak vergisinde rayiç bedel üst sınırı ne kadar olacak, çalışmalarda son durum nedir?
Emlak vergisinde rayiç bedellere üst sınır getirilmesini öngören düzenlemede sona gelindi. AK Parti, belediyelerden aldığı raporlar doğrultusunda çalışmayı tamamlayarak teklife eklemeyi planlıyor. Yeni düzenleme, rayiç bedellerdeki aşırı artışların vergi yükünü yükseltmesini önlemeyi amaçlıyor. Peki, emlak vergisi neye göre belirlenecek, çalışmalarda son durum nedir?
Emlak vergisinde rayiç bedellere üst sınır getirilmesine yönelik çalışmanın bugün tamamlanması bekleniyor. AK Parti, çeşitli belediyelerden rapor talep ederek düzenlemeyi vergi teklifine eklemeyi planlıyor. Amaç, yeni rayiç bedellerle birlikte oluşabilecek yüksek vergi artışlarını önlemek ve gelir kaybı olmadan denge sağlamak. Peki, yeni düzenlemeye göre emlak vergisi nasıl belirlenecek? İşte, detaylar...
EMLAK VERGİSİNDE YENİ DÜZENLEME YOLDA: ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Yeni arsa rayiç bedelleri dolayısıyla gelecek yıl ödenecek emlak vergilerinde ortaya çıkacak yüksek artışı önlemek için harekete geçildi. AK Parti, emlak vergisinde rayiç bedele dair düzenlemenin yer alacağı bir kanun teklifi hazırlıyor. Düzenlemeyle emlak vergisinde yüksek oranlı artışları önlemek için üst sınır getirilecek.
BUGÜN KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLECEK
Emlak vergisinde rayiç bedelde üst sınır çalışmasının bugün tamamlanması bekleniyor. AK Parti grubu, bazı il, ilçe ve büyükşehir belediyelerinden emlak vergisine ilişkin raporlar istedi. Çalışma tamamlanırsa düzenlemenin vergi teklifine eklenerek 22 Ekim 2025 Çarşamba bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi planlanıyor.
EMLAK VERGİSİ NEYE GÖRE BELİRLENECEK?
Formüller arasında arsa birim metrekaresi artışına ya da emlak vergisine sınırlama getirmek yer alıyor. Her ilçe için bir üst sınır belirlenmesi de planlanıyor. Henüz üst sınır oranının ne kadar olacağına karar verilmedi.
KANUN TEKLİFİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Teklifin yeni yıldan önce TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
“BELEDİYE GELİRLERİNDE AZALMA OLMAMASI DA LAZIM”
AK Parti kaynakları, "Ticari olan belli semt ve caddelerde yüksek artış olabilir. Ama herkes için aynı oranda yüzde bin artırıyorum demek doğru olmaz" ifadesini kullandı. Emlak vergisine dair düzenleme yapılırken belediye gelirlerinin azaltılmaması da gözetilecek. Kaynaklar, belediyelerin en önemli gelir kalemlerinden birisinin emlak vergisi olduğunu kaydetti. Teklifin yeni yıldan önce TBMM'de görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
