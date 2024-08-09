GRI Sigorta'da yönetim kurulu yeniden SEDDK'da

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Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) GRI Sigorta ile ilgili açıklama yayımladı. Kurum açıklamasında GRI Sigorta AŞ’ye uygulanmakta olan tedbirlerden sadece şirket yönetim kurulunun görevden alınmasına dair olanlarının yürütmesinin durdurulduğunu bununla birlikte şirketin sigortacılık faaliyetlerinin durdurulmasına, sigortacılık portföyünün idaresinin Güvence Hesabı’na bırakılmasına ve malvarlığı blokajına ilişkin diğer tüm tedbirlerin uygulanmaya devam ettiği bilgisini paylaşarak "Kurumumuzca söz konusu karara karşı yapılan itiraz haklı bulunarak, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı gerekli hukuki koşulların gerçekleşmemesi ve kararda “hukuka uyarlık” olmadığı gerekçesiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi kararı ile kaldırılmıştır denildi.

HUKUKSUZ YÖNETİM KURULU DÜŞTÜ SEDDK açıklamasında şunları kaydetti: "Bu durumda, şirketin hisselerini hukuka aykırı olarak devralan izinsiz hissedar tarafından atanan hukuksuz Yönetim Kurulu düşmüş ve Kurumumuzca Şirket yönetim kuruluna dair alınan tedbirler tekrar yürürlüğe girmiştir." Diğer taraftan, izinsiz hissedara yönelik alınan ilave tedbirler ile denetim faaliyetleri kapsamında işlendiği öğrenilen suçlar ve mevzuata aykırı diğer işlemlere dair Cumhuriyet Başsavcılığı ve idari makamlar nezdinde başlatılan süreçlerin önem ve hassasiyetle takip edildiği belirtildi.