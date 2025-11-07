Green Card başvuruları başladı mı? 2025 2026 DV Lottery Green Card başvuru tarihi ve şartları
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp oturum izni almak isteyenler Green Card başvuru tarihlerini merak ediyor. 2025-2026 dönemi Green Card başvuru süreci (dvprogram.state.gov) sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru yapacak kişiler başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? 2025 2026 DV Lottery Green Card başvuru tarihi ve şartları nelerdir?
Green Card başvuruları merakla bekleniyor. ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma fırsatı sunan Green Card başvuruları dvprogram.state.gov internet adresi üzerinden doldurulacak form ile yapılabilecek. Peki, 2025 2026 Green Card başvuruları nasıl yapılır? İşte, DV-2026 Green Card başvuru şartlar ve ücreti hakkında detaylar...
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, genellikle Mayıs ayında aynı web sitesi üzerinden açıklanır. Buna göre, 2025'te başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak. Sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebilecek.
GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Green Card başvuruları kasım ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı: Konsolosluk İşleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çeşitlilik Vizesi (DV) 2027 başvuru kayıt dönemi şu anda açık değil. DV-2027 başvurusunun açık olduğuna dair sahte iddiaların ve seçilme şansınızı artırabileceklerini iddia eden kişi ve kuruluşların bildirimlerinin farkındayız. Bu doğru değildir. DV-2027 kayıt tarihleri ve bu yılki süreçteki değişikliklerle ilgili ayrıntılar, Dışişleri Bakanlığı tarafından hazır olduğunda duyurulacaktır."
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.