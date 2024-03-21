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        Haberler Ekonomi Altın Gram altın son dakika rekor kırdı! 21 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş! 21 Mart 2024 anlık altın fiyatları

        Altın fiyatları ons değerindeki son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Politika faizinin yüzde 5.50 seviyesinde tutarak sabit tutulma kararının ardından altının gram fiyatı 2317 liraya kadar yükseldi. Gram altın fiyatı bugün 2 bin 295 TL'den işlem görüyor. İşte, 21 Mart 2024 Perşembe canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 07:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 07:48
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