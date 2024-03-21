ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE!

Fed faiz kararının açıklanmasının ardından 2 bin 317 liraya kadar yükselen gram altın 21 Mart Perşembe gününe 2 bin 295 liradan başladı. Bir önceki kapanışı 3 bin 717 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 754 TL'den işlem görüyor.

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