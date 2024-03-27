Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı; "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"

KÜLTÜR TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Bugün, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Tiyatro, duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayallerimizi paylaştığımız, insanlığın en eski sanatlarından biridir.

Sahne üzerindeki performanslar, izleyicilere unutulmaz deneyimler sunar ve bir araya geldiğimizde ortak duyguları, hikâyeleri ve deneyimleri paylaşmamızı sağlar.

Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye’nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor, tiyatro sanatçılarına, sahne arkasındaki emekçilere ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.