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        Haberler Magazin Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı; "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere" - Magazin haberleri

        Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı; "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"

        Dünya Tiyatro Günü 1961'den bu yana, Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute) tarafından kabul edilmesiyle birlikte kutlanıyor. Ünlü isimler de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2024 - 10:37 Güncelleme: 27.03.2024 - 11:14
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        • 1

          KÜLTÜR TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

          Bugün, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Tiyatro, duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayallerimizi paylaştığımız, insanlığın en eski sanatlarından biridir.

          Sahne üzerindeki performanslar, izleyicilere unutulmaz deneyimler sunar ve bir araya geldiğimizde ortak duyguları, hikâyeleri ve deneyimleri paylaşmamızı sağlar.

          Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye’nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

          Bu duygu ve düşüncelerle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor, tiyatro sanatçılarına, sahne arkasındaki emekçilere ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

        • 2

          TÜRKİYE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

          27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

        • 3

          HALDUN DORMEN

          Hepimizin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun ama hepimizin...

        • 4

          YILMAZ ERDOĞAN

          Alkışların eksik olmadığı nice oyunlara, nice sahnelere... 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

        • 5

          IŞIL YÜCESOY

          27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun.

        • 6

          KEREM ALIŞIK

          Yavru bir kediden daha cesur daha iyi bir kaşif yoktur derler. Baksanıza beyaz kediye. Sahneyi keşfedince nasıl da kendini evinde hissetmiş. Yaşam da üstünde rolümüz bitene kadar oynadığımız bir tiyatro sahnesine benziyorsa biz kalbimizin bütün ritmini tiyatroya uyduruyoruz. Yaşasın tiyatro. Kutlu olsun Dünya Tiyatro Günü.

        • 7

          FIRAT TANIŞ

          Hepimizin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.

        • 8

          BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU

          27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun. Seyircilerimize de kutlu olsun.

        • 9

          IŞIN KARACA

          Tiyatro iyidir. Korkmayın, gidin. Dünya Tiyatrolar Günü.

        • 10

          RÜŞTÜ ONUR ATİLLA

          27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun.

        • 11

          ÜNAL YETER

          27 Mart Dünya Tiyatro Günü... Anıların, tarihlerinden çok tatları var dimağımda.

        • 12

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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