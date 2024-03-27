Ünlülerden Dünya Tiyatro Günü mesajı; "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
Dünya Tiyatro Günü 1961'den bu yana, Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute) tarafından kabul edilmesiyle birlikte kutlanıyor. Ünlü isimler de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı
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KÜLTÜR TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY
Bugün, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Tiyatro, duygularımızı, düşüncelerimizi ve hayallerimizi paylaştığımız, insanlığın en eski sanatlarından biridir.
Sahne üzerindeki performanslar, izleyicilere unutulmaz deneyimler sunar ve bir araya geldiğimizde ortak duyguları, hikâyeleri ve deneyimleri paylaşmamızı sağlar.
Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Türkiye’nin zengin kültürel mirası içinde tiyatronun önemini ve değerini vurgulamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kutluyor, tiyatro sanatçılarına, sahne arkasındaki emekçilere ve bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.
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TÜRKİYE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.
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HALDUN DORMEN
Hepimizin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun ama hepimizin...
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YILMAZ ERDOĞAN
Alkışların eksik olmadığı nice oyunlara, nice sahnelere... 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.
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IŞIL YÜCESOY
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun.
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KEREM ALIŞIK
Yavru bir kediden daha cesur daha iyi bir kaşif yoktur derler. Baksanıza beyaz kediye. Sahneyi keşfedince nasıl da kendini evinde hissetmiş. Yaşam da üstünde rolümüz bitene kadar oynadığımız bir tiyatro sahnesine benziyorsa biz kalbimizin bütün ritmini tiyatroya uyduruyoruz. Yaşasın tiyatro. Kutlu olsun Dünya Tiyatro Günü.
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FIRAT TANIŞ
Hepimizin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.
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BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun. Seyircilerimize de kutlu olsun.
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IŞIN KARACA
Tiyatro iyidir. Korkmayın, gidin. Dünya Tiyatrolar Günü.
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RÜŞTÜ ONUR ATİLLA
27 Mart Dünya Tiyatro Günü'müz kutlu olsun.
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ÜNAL YETER
27 Mart Dünya Tiyatro Günü... Anıların, tarihlerinden çok tatları var dimağımda.
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