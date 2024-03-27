Avusturya - Türkiye maçı yazar yorumları
2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Avusturya'ya özel maçta konuk olan A Milli Takımımız sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı. Spor yazarları, 6-1'lik skorla noktalanan hüsran gecesini kaleme aldı
- 1
LEVENT TÜZEMEN: ŞAMPİYON İTALYA'YA BİR BAKSIN!
Türk Milli Takımı'nın maalesef atanı da yok, tutanı da yok. Montella buna çözüm üretemezse Almanya'da hayal kırıklığı yaşarız. Kaleci Mert fazla top sektirmesine rağmen kötünün iyisi gibi görünüyor. Uğurcan hem formsuz hem de güvensiz. Golcü olarak elde sadece Cenk Tosun var. İtalyan hocanın iki hazırlık maçında kadro tercihleri "11 benzemez" gibiydi.
- 2
Hatırlatayım; Avusturya'nın hocası Rangnick, Slovakya'yı deplasmanda 2-0 yenen kadrodan 7 kişiyi sahaya sürdü. Montella ise Macaristan maçı sonrası Milli Takım'dan 9 futbolcuyu değiştirdi. Eğer Montella kadro istikrarına inanmıyorsa, Avrupa şampiyonu olan İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna baksın ve istikrarı görsün. (SABAH)
- 3
MEHMET AYAN: ÜÇ SAVUNMACI KİM OLACAK?
İlk yarı bitiminde açtım laptopu. Çıkarken yediğimiz iki gole rağmen iyi şeyler yazmak umuduyla. İkinci yarı itibariyle oyunu ilk yarıdaki dengede tutabileceğimiz hissiyle… Hey hat! Kabus… Oyunun tümünü kötüleyemem. Ancak gerek savunma, gerek takım savunması konusunda derin yaralarımız var ve önlem almazsak Euro24’te yaralarımız yine kanar.
-
- 4
Montella ile esen bahar havası bu maçtan sonra yerini kışa bırakmasa bile sorgulama başlar. İdeal kaleci tercihimizin Mert Günok olacağı su götürmez. Önündeki dörtlüde forması garanti tek oyuncu Ferdi Kadıoğlu… Kalan 3 forma için endişe etmeden 18 Haziran’ı bulmalıyız. Bu savunma hattıyla işimiz gerçekten zor! (HABERTÜRK)
- 5
UĞUR MELEKE: ARTIK ADANA'DAN ÇIKMASI GEREK
25,3 yaş ortalamasıyla Euro 2024’ün en genç kadrosuyuz. İşler iyi gittiğinde maç içinde büyüyebiliyorlar ama durum kötüleştiğinde dizler titreyebiliyor. Dün 44’üncü dakikaya kadar galibiyet golüne daha yakın görünen taraf bizken, 44’teki şokun altından kalkamadı gençlerimiz. Dün Montella için bence önemli dersler vardı bu hezimetten çıkarılacak:
- 6
1- Kalan iki hazırlık maçında artık sahaya Euro 2024’te kullanacağımız 11’le çıkmamız lazım. Budapeşte’de bir 11, Viyana’da bambaşka bir 11’le oynamanın esprisi nedir, ben anlamadım doğrusu. 2- Milli takımda devşirme oyuncudan kaçınmak lazım. 6 ay önce bir buçuk maç sol bek oynadı diye Cenk Özkaçar ısrarı anlamsız. Dün pekalâ sağda Zeki, solda Mert’le başlayabilirdik.
-
- 7
3- 180 dakikada santrfor rolünde Enes, Yusuf, Kenan ve Barış’ı denedik. 2 maçta 1 gol attık, o da penaltı dan. Montella’ya soruyorum: Elimizdeki santrfor havuzu çok mu iyiydi ki Semih Kılıçsoy’a ihtiyaç duymadık? Demirspor’la başarı yakaladığı santrforsuz model Adana’da kaldı artık. Montella’nın içinden Demirspor mantalitesini söküp, Türk pasaportu taşıyan en iyi futbolcularla çıkması lazım sahaya. Adana Demirspor mantalitesini söküp en iyi oyuncuları sahaya çıkarmalı. (HÜRRİYET)
- 8
FATİH DOĞAN: KABUS GÖRDÜK
Birkaç gün öncesine kadar EURO 2024 için tatlı rüyalar görüyor, büyük başarı planları yapıyorduk. Önce Macaristan, dün de Avusturya ile oynanan hazırlık maçları tatlı rüyaları endişeye, korkuya hatta kâbusa çevirdi. Montella geldiğinde iki şey yapmıştı. Birincisi; kendi takımlarında oynayan formda oyuncuları sahaya sürmüştü. Ve alt mesaj olarak "Ben isme, isimlerin oynadığı takıma göre takım kurmam. Kendi takımlarında oynayan ve sahada savaşan oyuncularla takım kurarım" demişti.
- 9
İster başarı zehirlenmesi deyin, ister kafa karışıklığı, eski hastalıklar geri döndü. Son provalarda radikal denemeler yaparsanız, bunun adı prova olmaz. Tokat gibi 6 golü yer oturursunuz. Bir teknik direktör sadece sahayı düşünmez. Oyunun stratejisini ve genel stratejiyi de düşünmek zorundadır. Milli Takım, egoların tatmin edildiği yer değil, adaletin dağıtıldığı yüreğin ortaya konması gereken kutsalımızdır. (SABAH)
-
- 10
CEM DİZDAR: ÇOK ÇALIŞMAK GEREK
İkinci hazırlık maçında bambaşka bir formasyonla sahada Milli Takım. Macaristan maçından sadece iki isim sahada. Biri ‘’şampiyon ‘’ Hakan Çalhanoğlu diğeri Juventuslu Kenan Yıldız. İlk devre için skordan bağımsız olarak söylemek gerekirse çoğu durumda Avusturya’dan daha üstündü Montella’nın sahaya sürdüğü Türkiye.
- 11
Milli takım açısından bu mağlubiyet ciddi anlamda öğretici olacaktır. Neyi yapabildiği, neyi yapmaması gerektiği ve nelere daha çok çalışması konusunda hayli veri toplamış olmalı Montella. Beri yandan Arda Güler gibi bazı özel oyuncuların temel ihtiyaçlarının da maçtan daha öte verimli antrenmanlar olduğunu bir kez daha tescillenmiş oldu. Takımımız genç… Haliyle bıkıp usanmadan çok çalışmaları gerekiyor… (FANATİK)
- 12
MURAT ÖZBOSTAN: HAZIRLIK MAÇI DEYİP GEÇMEK OLMAZ!
Montella 4-1'den sonra 3 değişiklik birden yaptı. Ama psikolojik yıkım yaratan bu skordan sonra girenlerden ne kadar verim alınabilir ki… Herkesin 11'de görmek istediği Arda'nın yeteneklerine diyecek bir şey yok. Ancak böyle üst seviyedeki bir oyuncunun, fizik gücünü artırması gerekiyor.
-
- 13
Evet eksiklerimiz fazla, kadro rotasyonlu ama haziranda tüm oyuncuların takıma katkısı olacak. Dolayısıyla oynadığımız iki maça bakarsak daha kat etmemiz gereken çok yol var. Herkes şapkayı önüne koyup düşünecek.. Hazırlık maçı deyip geçmek olmaz. (SABAH)
- 14
OLCAY ÇAKIR: YIPRATICI MAĞLUBİYET
Macaristan maçındaki kadrodan Hakan ve Kenan harici herkes farklıydı. Uğurcan’la birlikte stoperlerimiz, beklerimiz ve dahi orta sahamız çıkarken hatalar yaptılar. Çok erken yenilen gole penaltıyla verdiğimiz reaksiyonu motivasyona çevirebilmeliydik ama olmadı. Gregoritsch’i durduramadık. Gelelim neler yapmalıyız kısmına. Montella, milli takımımızı elbette turnuva başlayana kadar “tam takım” haline getirecektir.
- 15
Kafasındaki oyunu ve o oyunu oynayabilecek oyuncularını turnuva gününe hazır hale getirecektir. Buna en ufak bir şüphem yok. Ancak hazırlık maçı da olsa bu farklı mağlubiyet yıpratıcıdır! Turnuva turnuva demişken şunu da son not olarak yazalım. Santos ligimizde turnuva hocası diye eleştiriliyor. Montella ise turnuva görmedi. Montella oyununa bir miktar Santos oyunu mu enjekte etmeli? (FANATİK)
-
- 16
İLKER YAĞCIOĞLU: TECRÜBESİZLİĞİN KURBANI OLDUK
Macaristan maçının ardından Avusturya'ya da kaybettik. İki mağlubiyet arasında şöyle bir fark var. Macar maçında oyun olarak başarılıydık. Dün gece ise özellikle ikinci devrede tamamen dağılmış bir milli takım vardı. Maçın başında yediğimiz gole aslında iyi cevap verdik. Özellikle Kenan'la Avusturya kalesinde ciddi tehlikeler yarattık ve kaptanla beraberliği yakaladık.
- 17
Uğurcan kötü goller yiyerek takımın moral yönünden çökmesine sebep olan isimdi. Sonuçta bunlara hazırlık maçı diyoruz ama şu bir gerçek ki EURO 2024'e hiç de hazır olmadığımızı gördük. Umarım hazirana kadar oyuncuların formu yükselir ve hazır hale geliriz. "Hazırlık maçı da olsa şunu gördük ki EURO 2024'e hiç hazır değiliz. Umarım turnuvaya kadar oyuncuların formu yükselir ve güçleniriz" (TAKVİM)