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        Haberler Dünya ABD tarihinin 5. büyük ikramiyesi: 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu

        ABD tarihinin 5. büyük ikramiyesi: 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu

        ABD tarihinin beşinci büyük ikramiyesi olan yaklaşık 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosu sahibini buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:28
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        1,13 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
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        ABD'de yaklaşık 1,13 milyar dolarlık "Mega Millions" piyangosunu, New Jersey eyaletinden bir kişi kazandı.

        CNN'in haberine göre, yetkililer, ABD tarihinin beşinci büyük ikramiyesinin verildiği "Mega Millions" piyangosunun sahibini bulduğunu açıkladı.

        Yaklaşık 4 aydır devreden, New Jersey'den bir talihlinin kazandığı çekilişin şanslı sayıları 7, 11, 22, 29, 38 ve 4 oldu.

        Ülkenin farklı bölgelerinden 13 bilet sahibi, çekilen ilk 5 topun sayılarını tutturarak en az 1 milyon dolarlık ödül kazandı. New York'ta da bir kişiye 2 milyon dolar çıktı.

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        Büyük ikramiyenin kazananı, ödülün yıllık ödenmesini kabul ederse 1,13 milyar doların tamamına, toplu halde ödeme tercih etmesi durumunda ise 537,5 milyon dolara sahip olacak.

        EN BÜYÜK İKRAMİYE 2 MİLYAR DOLARI GEÇMİŞTİ

        ABD'nin 45 eyaletinde, başkent Washington'da ve Virgin Adaları'nda oynanan "Mega Millions"ı en son 8 Aralık 2023'te bir kişi kazanmıştı.

        Ülke tarihinin en büyük piyango ikramiyeleri ise Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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